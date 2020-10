30 oct 2020

El pasado fin de semana, Ezequiel Garay, marido de Tamara Gorro, compartía en sus redes sociales una especie de comunicado en el que explicaba que su mujer había tenido que ser intervenida de urgencia. El hecho mosqueaba mucho a esa legión de 'followers' fieles a la 'influencer', a pesar de que el futbolista incidía en enviar palabras de tranquilidad a esa comunidad virtual. "Ella se encuentra bien, pero siguiendo la recomendación del doctor, en absoluto reposo durante unos días. No duden que como siempre, Tamara les contará en primera persona todo", se podía leer en esas líneas.

Para los más escépticos, ella misma hablaba un par de días después, una vez se había respuesto tras el paso por la mesa de operaciones. "El quiste había crecido y el médico decidió intervenir a través de lamparoscopia. El ovario estaba secuestrado y tuvieron que colocarlo todo. Han extraído el quiste y me han dejado limpita", contaba ella misma sobre cómo había transcurrido todo después de haber acudido al médico por un dolor muy fuerte en uno de sus ovarios.

"Va a estar todo perfecto. Tengo nervios, pero no tengo miedo", añadía, a la espera de determinar el resultado del laboratorio sobre ese quiste que le habían extraído. Y este jueves, recibía la mejor de las noticias, con la que se confirmaba que ese optimismo del que se había impregnado, tenía su reflejo en el diagnóstico: "Felicidades Tamara, todo está bien, es un tumor benigno".

"Reconozco que estos días he pasado por una montaña de sentimientos. La positividad abarcaba la gran parte, pero entre ellos inevitablemente aparecía la inquietud y duda... Como dije en el vídeo, miedo no tenía, pero sí lo sentí cuando me comunicaban que entraba a quirófano de un día para otro por un quiste, sin saber qué íbamos a encontrar...", escribía junto a una foto en la que se la ve abrazada a esa carpeta con los resultados.

"Son varias las veces que me he sometido a intervenciones quirúrgicas en esta zona, pero esta sin duda me marcó. Soy de las personas que valora cada segundo de vida, pero como en todo, hay que mirar la parte bonita y yo por supuesto que lo haré. Por lo tanto, capítulo no olvidado, pero sí cerrado", proseguía Gorro ante sus seguidores sin poder reprimir la felicidad una semana después de que comenzara un mal sueño.

"No puedo terminar este texto sin agradecer de corazón al Doctor Órdenes y todo su equipo. Su maravillosa profesionalidad, delicadeza y cariño, han formado parte de esta maravillosa noticia. Y ahora... ¡A COMERSE EL MUNDO!", termina Tamara, que ha sufrido varios altibajos en un 2020 que, como todos, quiere dejar atrás.