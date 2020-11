2 nov 2020

Una de sus ex, Miriam Saavedra, soltó la bomba: Carlos Lozano estaba enamorado de nuevo. En el plató de 'Sálvame' se apuntó a Mayka, una de las concursantes de la última edición emitida de 'La isla de las tentaciones' como la mujer que había conquistado su corazón. Pero no. Él mismo no tardó en salir al paso de las informaciones para desmentirlo.

"Mayka me comenzó a seguir en Instagram y me dijo que me admiraba mucho y tal pero ni la conozco", explicaba a 'Diez Minutos' con unas palabras que eran corroboradas por ella poco después: "Yo le escribí a él cuando entró en 'Supervivientes', pero porque me gustaba como concursante. Lo hice como fan".

Efectivamente, se falló en la protagonista de la historia, porque el presentador sí tiene el corazón ocupado. Al menos, eso es lo que se aesgura en varios medios en los que se apunta a que será esta noche, en el espacio de Movistar+ presentado por Ángel Martín y Patricia Conde, 'Dar cera', donde presentará a su nueva novia.

¿Se trata de un cebo para generar expectación y conseguir un 'share' más lustroso o en realidad Lozano ha encontrado el amor de verdad de nuevo? La duda quedará resuelta esta noche en lo que supone el regreso a un plató de televisión de Carlos después de su paso por Mediaset, que le puso en primera línea al darle la oportunidad de entrar en 'GH VIP' después de años sin saber de él.

Ahora, después de haber dado espectáculo en Telecinco con sus historias de amor y desamor con la propia Saavedra y Mónica Hoyos, parece haber apostado por otro tipo de formato para esa presentación en sociedad de su presunta nueva novia.