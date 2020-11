2 nov 2020

No lo había contado hasta ahora (al menos no en profundidad), pero hace unos meses, en lo más crudo de la primera ola de la pandemia, María del Monte sufrió uno de los golpes más duros de su vida. No solo por la pérdida en sí de una de las personas que suponían un pilar fundamental para ella, sino por esa crueldad de no poder despedirse de un ser querido.

La artista se lo confesaba en una de esas entrevistas en las que Bertín Osborne consigue crear un ambiente de intimidad tal, que sus invitados se relajan y afrontan todo tipo de temas. Incluso uno tan duro como este y que, hasta la fecha, María no había compartido con la opinión pública.

María durante esa entrevista con Bertín Osborne. pinit

"Él ingresó el día 20 de abril porque tenía un problema de páncreas, no porque estuviera enfermo del virus. Pero, por el protocolo del coronavirus, no pudimos verle, estaba todo muy hermético y sólo le vio un sobrino mío que le tuvo que llevar unas cosas. El 20 de abril nos llamaron y nos dijeron que había muerto", comenzaba su relato sobre la muerte de Antonio en 'Mi casa es la tuya'.

"Yo no he perdido a un hermano, que también, he perdido a mi alma gemela. Era el más cómplice conmigo. Íbamos a una en todo. Cuando tú no te puedes despedir de alguien... solo lo pueden llegar a entender las personas que han pasado por algo parecido", continuaba antes de confesar que a su madre aún no le han contado que ha muerto, medio año después de que sucediera el fallecimiento.

"Mi madre no lo sabe. A sus 95 años, la única suerte que tenemos es que, a veces, no se entera muy bien de las cosas y no se lo hemos dicho. Creo que si se lo contamos, se nos va", explicaba tras haber señalado que no saben qué es lo que pasó exactamente, que tan solo les indicaron que había sufrido una perforación durante la intervención quirúrgica.

"Yo lo supe un día a las 13:30h de la tarde y a las 14:30h estaba comiendo con ella sin decirle nada. Es lo más duro que yo he hecho en la vida", comentaba antes de terminar su intervención sobre este asunto definiendo la experiencia como "el dolor más fuerte que he sentido en la vida".