4 nov 2020

Compartir en google plus

Ya había pasado, pero anoche, Lucía Dominguín no pudo evitar, de nuevo, las lágrimas en el plató de 'MasterChef Celebrity' al recordar a su madre, Lucía Bosé. Recordemos que la italiana nos dejó el pasado mes de marzo, en medio de lo más duro de la primera ola de la pandemia, víctima del coronavirus. Y su hija no pudo evitar emocionarse al traerla a su memoria ante las cámaras.

Lucía regresaba como repescada a las cocinas del programa de TVE. Lo hacía justo en el día en el que el espacio quería rendir homenaje a todos los sanitarios que, desde hace casi ocho meses, luchan de manera incansable para frenar la expansión de la Covid19. Ella, como familiar de una de esas víctimas que se ha llevado por delante la enfermedad, no podía frenar sus emociones.

Lucía emocionada al recordar a su madre en 'MasterChef Celebrity'. pinit

"No es solo por mi madre, sino por todas estas almas. Está dedicado a mi madre desde luego, está ahí al lado y no he podido ir", eran las palabras que conseguía pronunciar en esa prueba de exteriores grabada cerca de El Escorial, en la finca que tiene el cocinero Mario Sandoval.

Ha sido muy fuerte, tienes que vivirlo"

"Es mucha la gente que se ha ido, por mucho que escribieras un guión es imposible describirlo. Ha sido muy fuerte, tienes que vivirlo. Mi madre está aquí, ha estado siempre pero hoy más... No sé si es la cebolla o el momento pero los ojos se me nublan. Va por ti 'mami blue", remataba la hermana de Miguel Bosé.

La matriarca de los Bosé nos dejaba el pasado 23 de marzo en el Hospital General de Segovia a los 89 años. Por supuesto, como en todos los casos que se dieron en aquellas fechas, sin posibilidad de que sus seres queridos se despidieran de ella.