6 nov 2020

Practica yoga desde hace 15 años y hace tres descubrió junto a su pareja, Carles Puyol, la disciplina positiva, que le proporcionó las claves necesarias para educar a sus hijas, Manuela y María.

Ahora Vanesa Lorenzo ha publicado su segundo libro,'Crecer juntos', donde une estas dos filosofías de vida que le han ayudado a vivir plenamente la maternidad.

Hoy Corazón Hace cuatro años publicó 'Yoga un estilo de vida', ¿cómo surge 'Crecer juntos'?

Vanesa Lorenzo La editorial Planeta me propuso hace dos años escribir un segundo libro y se barajaba varios tipos de contenido, pero este libro nace de una necesidad como madre. Quería compartir las dos filosofías que me están ayudando en un momento tan vital para mí como es la maternidad.

H. C. ¿Cómo descubrió la disciplina positiva?

V. L. Hace tres años, en cuanto mis hijas pasaron de bebés a niñas, me empecé a dar cuenta de que no tenía las cosas tan controladas. Me di cuenta de que estaba repitiendo unos patrones educativos con los que no estaba muy de acuerdo. Sin embargo veía que me salían solos y empecé a buscar respuestas. Me topé con un taller de disciplina positiva presencial cerca de mi casa y nos apuntamos mi pareja y yo.

H. C. ¿En qué momento se dio cuenta de que quería mejorar la educación que le estaba dando a sus hijas?

V. L. Me sentí desbordada por los retos cotidianos que me ponían mis hijas cuando comenzaron a florecer como individuos. Ahí me di cuenta de que no tenía recursos. Soy madre pero no soy educadora, y me encontraba cada día con un reto que no sabía gestionar.

H. C. ¿En qué consiste esta disciplina?

V. L. La disciplina positiva es un método educativo que se basa en el respeto, la conexión y el aliento. Busca formar a niños y a adolescentes que sean respetuosos, responsables y útiles. Entiende que todo ser humano tiene que ser tratado con la misma dignidad y que nos sentimos realizados cuando formamos parte de un grupo y somos útiles.

H. C. ¿Diría que descubrirla le ha ayudado en su relación de pareja?

V. L. Sí, sin duda, porque te replanteas muchos patrones con los que te comunicas. Siempre estamos buscando un culpable y en realidad hay que buscar soluciones. Te plantea otro prisma en el que dejas de tomarlo como algo personal y lo miras con mayor perspectiva.

H. C. ¿Qué siente al compartir con sus hijas el yoga?

V. L. Es especial y natural, porque me ven practicar yoga desde que nacieron. Es algo que está en nuestro día a día. Lo hacemos a través del juego porque todavía no tienen la capacidad de tener una práctica de yoga consciente.

H. C. Cultiva un huerto, acaba de publicar su segundo libro, también influencer, madre... ¿Cómo llega a todo?

V. L. Llego y no llego. Las 24 horas del día son las que son. Intento, por ejemplo, no estar al servicio de las redes sociales porque hubo un momento en el que me di cuenta que empezaban a ser una carga. Me cuesta mucho priorizar, gestionar el tiempo, intento hacer lo que puedo, pero estamos en ese aprendizaje.

H. C. ¿Cómo está viviendo la situación sanitaria actual?

V. L. Cada día me repito que hay que dejar el miedo a un lado. Hay que ser responsables y vivir el día a día lo más plenamente posible sin que la incertidumbre y el miedo se apodere de ti, porque psicológicamente y emocionalmente es durísimo. Teniendo en cuenta que hablo desde una posición privilegiada, pues hay un gran porcentaje de personas que económicamente lo está pasando tremendamente mal y ahí tenemos que ayudar con lo que podamos.

H. C. ¿Cree que el hecho de pasar más tiempo en casa con los niños habrá hecho que muchos padres se replanteen la educación de sus hijos?

V. L. Seguro. Yo redacté el libro en el confinamiento y fue como si se hubieran alineado los astros porque era cuando más ayuda necesitaba. Nos toca vivir esta etapa con una convivencia muchísimo más intensa y eso significa que tenemos que gestionar esa convivencia. Me di cuenta de que tienes que prever y hacerles partícipes de las cosas del hogar.

H. C. Tiene la suerte de compartir su vida con una persona con sus mismos valores, que es Carles Puyol, ¿ha sido difícil llegar hasta aquí?

V. L. Solemos estar bastante alineados en casi todo, especialmente en las cosas importantes, que son los valores, algo fundamental. Pero no siempre estamos de acuerdo en todo y una de las cosas en las que ayuda la disciplina positiva es a poner eso encima de la mesa. Parece que nos da pudor hablar de ello y que damos por sentado que las parejas vamos a estar de acuerdo siempre y te das cuenta de que hay muchas cosas que no las ves desde la misma perspectiva porque cada uno viene de una familia diferente.

H. C. Cerca de cumplir ocho años de relación, el año pasado usted le pidió matrimonio, ¿habrá boda pronto?

V. L. El compromiso más grande que puedes tener con una pareja es formar una familia y de momento no tenemos fecha.

H. C. ¿Un último consejo a padres desesperados?

V. L. Que se relacionen con sus hijos con el mismo respeto con el que lo harían con un adulto y entiendan que cuando el niño tiene un mal comportamiento no busca manipularnos, significa que le está sucediendo algo. Si entiendes que no es personal, el punto de partida es mucho más tranquilo y pausado porque no te sientes agredido.