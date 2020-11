7 nov 2020 sara corral

Lydia Lozano es una de las colaboradoras más conocidas de 'Sálvame'. La periodista, que se ha visto en innumerables ocasiones envuelta en fuertes tramas, sufrió ayer por la tarde uno de los golpes más duros de su carrera. Cierto es que en muchas ocasiones Lydia ha pasado momentos muy difíciles en el trabajo por la culpa de sus compañeros, pero las acusaciones a las que tuvo que hacer cara ayer, rompieron las líneas marcadas hasta el momento poniendo a la colaboradora en la cuerda floja.

Todo comenzó con una pregunta bastante comprometida que Lydia Lozano hizo a Antonio David Flores, y que este se lo tomó a modo de venganza. "Yo he comido mierda pero jamás he aceptado ni un dinero que no era mío ni he pactado con prensa", decía Mila Ximénez defendiendo a su compañero y dando a entender que Lydia tendría problemas con Hacienda.

Lydia, muy dolida con la situación explicó que ella y su socia recibían dinero para organizar fiestas y eventos con famosos, pero que estaba todo declarado en Haciendo. A lo que Kiko Matamoros estalló diciendo: "Está flipando, menos mal que ha prescrito, porque has contado una peli que no te crees ni tú y hay pruebas".

Esta acusación, que hizo que Lydia rompiese a llorar con un fuerte ataque de ansiedad, acabó con una guerra de reproches en la que entre lágrimas dijo a Kiko Matamoros: "¿Tú que debes un montón de pasta a Hacienda me vas a echar mierda a mí? No me vas a enmierdar, pago a un asesor y lo tengo todo, todo, todo".

Aunque con el paso de la tarde las cosas se calmaron, no parece que este guerra entre colaboradores vaya a acabar aquí.