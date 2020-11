7 nov 2020 sara corral

Sin lugar a duda, esta última edición de 'La isla de las tentanciones' ha dado mucho de lo que hablar. Más allá de la polémica relación entre Tom Brusse y Melyssa Pinto, la segunda pareja más polémica ha sido la de Lester y Marta Peñate, quienes tras 11 años de relación han protagonizado duros enfrentamientos fuera y dentro de la pantalla.

Esta misma semana, se filtraba una imagen bastante personal y picante de Lester y su novia actual, Patricia, a quién conoció en el programa. Pero hoy han salido a la luz unos vídeos que pondrían esta relación en la cuerda floja.

Han sido ya varias las veces en las que Lester y Patricia han demostrado al mundo que su relación no era tan ideal como ellos mismos intentaban hacer ver. Tras publicar de manera errónea una foto de Patricia desnuda en el Instagram de Lester, una nueva acción ha hecho saltar todas las alarmas.

Antes de entrar a 'La casa fuerte', Tom y Sandra, también concursantes de 'La isla de las tentanciones', hacían un directo de Instagram con Patricia en el que Lester interrumpía insultándola. "¿Qué coño está haciendo la gilipollas de Patri hablando en un directo? La subnormal esta...", decía Lester, mientras Tom le avisaba de que ella lo estaba escuchando todo.

Anoche, Patricia compartió en su cuenta personal de Instagram un par de historias en las que explicaba que había tenido que ir al médico tras sentirse indispuesta, y que Lester había decidido dejarla sola mientras el disfrutaba con un grupo de chicos y chicas.

"He pasado una noche de mierda en un hospital sola en Madrid", comenzaba diciendo Patri, a lo que añadía: "Mientras él se estaba liando con niñatas. Es o es lo que le llena en su nueva vida".

"Quiero que sepáis que, a pesar de todo, voy a estar bien. Voy a ser feliz y voy a encontrar a alguien que me quería de verdad, me valore y me cuide. Creo que me lo merezco", continuaba diciendo Patricia, a lo que sentenciaba: " Ante todo soy persona y tengo sentimiento y principios, cosa que otras personas no tienen. Estoy soltera".