10 nov 2020

No es la primera vez que pasa que, ante la incomodidad de tener que profundizar en los problemas que acucian a su familia, Anabel Pantoja trata de regatear tener que hablar de lo que pasa en Cantora en el plató de 'Sálvame'. La polémica de su mutismo cada vez que los Pantoja son el centro de atención le han valido críticas a lo largo de estos años en los que lleva formando parte del elenco de colaboradores del programa de Telecinco.

Pero que se haya negado a abrir la boca en esa guerra que mantienen, de manera pública y con ofensivas muy agresivas, su primo Kiko Rivera y su tía Isabel Pantoja, ha provocado que el presentador del espacio, Jorge Javier Vázquez, haya cargado contra ella con una dureza que nunca habíamos visto. Primero, porque cuando se trató de abordar con ella el tema hace dos semanas, utilizó la táctica del contraataque y se quejó de que a Belén Esteban se le permitía no hablar de su hija. Segundo, porque sigue en sus trece de no entrar en este asunto, a pesar de que Mediaset le paga.

Ayer por la tarde, sin importarle que Anabel hubiese tenido que regresar al hospital días después de partirse la pierna (nada grave, para cambiarse la escayola tras una noche de incomodidades), Jorge Javier estallaba con mucha dureza contra ella, que prosigue con esa recuperación de la fractura en Canarias. "Una malcriada", considera el badalonés a su compañera. Y eso tan solo era una breve y dulce introducción a lo que iba a soltar sobre ella.

Jorge Javier descargándose contra Anabel Pantoja. pinit

"Puedo perdonar y hasta intentar entender el analfabetismo en su caso, pero lo que no comprendo es portarse mal entre gente que te ha tratado bien. Eso me cuesta mucho olvidarlo", eran las palabras del presentador, que no es capaz de racionalizar algunos de los comportamientos de Anabel, como utilizar de escudo para defenderse las situaciones que viven otros compañeros, echando balones fuera.

Tendría que venir aquí con la boca cerrada y arrodillada casi"

"Que precisamente ella, apellidándose Pantoja y trabajando en Mediaset, tendría que venir aquí con la boca cerrada y arrodillada casi", hacía alusión a la cantidad de guerras que han librado contra un grupo de medios del que han comido (y siguen comiendo), a pesar de las barbaridades que han dicho de ellos. Y añadía al respecto: "Si tuviese un poquito de honestidad, tendría que dejar Mediaset. Entonces ya tú puedes criticar".

Pero, ¿cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Jorge? El pasado sábado, en el 'Deluxe', Anabel echó en cara a la cadena que se le hubiese informado a su prima, Chabelita, de la entrevista de Kiko en la revista 'Lecturas' que generó un tusnami mediático (y que le causó este ataque de ansiedad). La joven acababa de entrar en 'La casa fuerte' para concursar junto a su futuro marido, Asraf Beno, y era ajena a la que se estaba liando en el exterior.

Anabel, que ya vio cómo la llamada de su madre a 'Sálvame' cuando Chabelita acaba de entrar en la casa de 'GH VIP' y le costó salir de Guadalix de la Sierra a las primeras de cambio, no quiere que lo que pasa fuera del concurso le cueste una nueva expulsión antes de que pueda deshacer las maletas.