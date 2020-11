18 nov 2020

Puede que algunos no lo recuerden, pero en la lista de conquistas de Fran Rivera, más allá de aquel matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo o de la idílica unión actual con su esposa, Lourdes Montes, emerge la figura de Rebeca Pous (conocida popularmente por ese éxito musical de 'Duro de pelar'). Y esta ha querido recordar aquel maravilloso romance con el torero en 'La casa fuerte'.

Bueno, en realidad no quería recordarlo para la audiencia, era conversación con algunos de sus compañeros. Así que, al enterarse de que había dejado al descubierto esas intimidades, pensando que las cámaras se habían retirado ya, manifestaba lo avergonzada que se sentía. No es para menos. Por no hablar de que al torero puede que no le siente del todo bien que haya desvelado algo tan suyo.

Rebeca en el momento de esa charla que creía que no estaba siendo grabada. pinit

"Yo estuve con Fran Rivera cuando estaba buenísimo y aún toreaba. No tenía novia ni nada", explicaba, tumbada en la cama, en unas imágenes que posteriormente se emitían ayer por la noche sacándole los colores. Sobre todo, porque aún quedaba la parte fuerte de sus palabras. Ella lo sabía y no sabía dónde meterse en medio de ese embarazoso momento.

"Me llevó a una montaña, me sacó del coche y nos liamos en mitad de la montaña sin importarle que nos vieran", les contaba a Albert Álvaez y Cristini Couto, antes de soltar el gran bombazo: "Me llamaba 'cerecita', porque le encantaban mis tetas y decía que eran 'cerecitas". Y una vez el daño ya estaba hecho, declaraba que por qué no decir que, como amante, Fran era maravilloso.

Por si este no tuviera suficiente con todo el lío que hay montado en torno a la herencia de su padre después de que Kiko Rivera haya sacado a la luz detalles escandalosos de los movimientos de Isabel Pantoja, ahora tiene que lidiar con estos chascarillos que violan su más estricta intimidad de alcoba.