20 nov 2020

Hace 20 años se presentó ante el gran público. A los órdenes de Achero Mañas, emergía la figura de un niño que, gracias a ese debut, se hacía con el Premio Goya al actor revelación. Juan José Ballesta será siempre 'El Bola'. Haga lo que haga. Y eso que, a partir de ese momento, sus trabajos en el mundo de la interpretación llegaron de manera irregular. Pero, como siempre ha manifestado, a él no se le caen los anillos si tiene que ponerse el mono y encofrar junto a su padre en tiempos de sequía de guiones.

No es de extrañar, porque su vida no ha sido un camino de rosas. La vida de Juan José dista mucho de ser la de una gran estrella que vive del brillo. Él mismo ha hablado en más de una ocasión de los pasajes más oscuros de su biografía, pero acaba de sacar a la luz un detalle que no conocíamos: que estuvo paralítico durante dos años.

Ha sido para la revista 'Lecturas' para quien ha hecho esas impactantes declaraciones, explicando el origen de ese par de años que estuvo postrado, sin poder moverse, y de las secuelas que aún a día de hoy experimenta en su cuerpo por aquello. "Cuando era pequeño, le decían a mi madre que iba a perder la cabeza porque era muy nervioso, que me medicase", comienza explicando tras su salida entre lágrimas de 'MasterChef Celebrity'.

Juan José Ballesta entre lágrimas tras su expulsión de 'MasterChef Celebrity'.

En uno de esos ataques de hiperactividad, sufrió un infarto en el fémur que le llevó primero al quirófano y, poco después, a una silla de ruedas: "Me operaron y me quedé paralítico dos años". Así con esa contundencia y crudeza explica Ballesta un capítulo que le hizo, sin duda, afrontar la vida de una manera más directa. Sin miedo a nada ni a nadie.

Fue la rehabilitación y el duro trabajo en el que puso empeño para salir adelante, lo que le permitió darle la vuelta a la situación, aunque sigue notando las consecuencias en su cuerpo: "Cuando llueve no puedo ni andar". Y, a pesar de ello, en 2005 se convirtió en campeón de España de 'full contact' en la categoría de superpluma. ¿A alguien le cabe duda de que tiene una enorme capacidad de superación?