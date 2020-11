22 nov 2020

Gracias a la naturalidad de muchas mujeres como Toñi Moreno, muchas futuras madres pueden conocer las luces y sombras de la maternidad y otras muchas mujeres sentirse identificadas con lo que han pasado.

Quizás haya sido eso lo que le empujara a escribir su libro, 'Madre después de los 40. La verdad del cuento' , un libro en el que relata el largo y complicado camino que recorrió hasta cumplir su sueño de convertirse en madre. Algo de lo que también habló en 'Sábado Deluxe'.

Su hija Lola, nacida hace dies meses, es el mayor regalo que le ha hecho la vida pero, siendo totalmente sincera, ha confesado que para ella no ha sido fácil. "No sé por qué no se habla de la depresión postparto con más naturalidad... Yo sí la tuve. Tu cuerpo ha cambiado, no te reconoces, hormonalmente tu cuerpo es una feria, solo tienes ganas de llorar... Para mí fue muy dura la primera semana, no podía parar de llorar hasta que me dijo mi ginecóloga esto es hormonal es normal, dormí cuatro noches todas mis horas y me recuperé", comenzó contando Toñi.

Y es que para ella no fue fácil quedarse embarazada. "He sufrido mucho para quedarme embarazada, lo intenté muchas veces... Tuve dos abortos que los cuento en el libro, pero sabía que podrían formar parte del proceso. En esta segunda etapa estaba trabajando y feliz y me dije lo voy a intentar por última vez y si me quedo estupendo pero mi felicidad no dependía de ser madre", confesaba la presentadora.

Tampoco se ha cortado a la hora de hablar de los cambios que ha experimentado su cuerpo: "Hay mucho tabú en reconocer la parte negativa de la maternidad. Yo sigo pasándolo muy mal, mi cuerpo no ha vuelto a ser el de antes. Cuando me miro en el espejo sigo sin reconocerme, mis pechos eran espectaculares y ahora me llegan por las rodillas".