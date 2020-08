3 ago 2020 mujerhoy

A pesar de haber confesado que ha sido "un drogadicto de la mentira", José Antonio Avilés parece no haber aprendido de sus errores y ha vuelto a desaprovechar la segunda oportunidad que le han dado de volver a trabajar en televisión. Y la encargada de hacérselo ver esta vez ha sido Toñi Moreno. Y es que la presentadora ha regresado a 'Viva la vida' para sustituir a Emma García durante sus vacaciones y aunque la tensión entre ellas es evidente, Toñi se encuentra feliz con esta nueva etapa. Un cambio positivo que se ha visto interrumpido por el encontronazo que ha tenido recientemente con el que fue con cursante de 'Supervivientes'.

José Antonio Avilés se convirtió de nuevo en el protagonista de un programa de televisión, no por su buen trabajo o por ofrecer entretenimiento de calidad, si no por mentir. El ex superviviente presentó en 'Viva la vida' una exclusiva sobre la familia Campos que Terelu, carmen Borrejo, Alejandra y María Teresa no tardaron en desmentir. Un hecho que enfadó enormemente a Toñi Moreno y que así se lo hizo saber al colaborador.

"Que se vaya a su casa, ¿no? ¿Qué hacemos con él? Estás mintiendo, si todas llaman diciendo que ese reportaje no se va a hacer es que eres un mentiroso", le dijo la presentadora a José Antonio que no tardó en reaccionar muy ofendido. "Pues mira como soy un mentiroso, hasta aquí hemos llegado", sentenció Avilés levantándose del sofá ya abandonando el programa. "Pues muy bien", contestó Toñi muy enfadada en un hecho que han aplaudido todos los espectadores del programa y que ha sido apoyado por todos.