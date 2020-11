23 nov 2020

En los años 70, la crítica Pauline Kael, publicó en el ‘New Yorker’ unos artículos luego reunidos en 'Raising Kane' donde decía que el guión de 'Ciudadano Kane' no era de Welles (como estaba acreditado) sino de Herman J. Mankiewicz. Peter Bodganovich, amigo de Welles, lo desmintió. Y quedó la duda. La última y esperada película de David Fincher, 'Mank', va sobre eso, sobre cómo Mankiewicz escribió ‘Ciudadano Kane’. Y lo hace (Fincher no escribe) con un guion de su propio padre, Jack. Un proyecto que no consiguió llevar a cabo hasta que Netflix le ha dado libertad para hacerla en blanco y negro y sonido mono. Con un fantástico Gary Oldman como Mankiewicz, aunque no se parezca nada. Un homenaje al proceso de creación en Hollywood, con toda su corrupción y todos sus defectos. Quizá la más clásica de las películas de Fincher. En cines por unos días y el 4 de diciembre en Netflix.

Vuelve Herriot

Una imagen de la miniserie.

Tienen en Filmin la miniserie ‘Todas las criaturas grandes y pequeñas’, nueva adaptación de los libros del veterinario y escritor James Herriot que se emitió en Gran Bretaña entre 1978 y 1990. Seis capítulos sobre tres cirujanos veterinarios en Yorkshire en los años 30 y 40. Siegfried Farnon contrata para su consulta al recién licenciado James Herriot. También está el hermano pequeño de Siegfried, Tristán, y Helen la hija de un granjero, sin olvidar a la señora Hall, el ama de llaves. Olvídense de ‘Gangs of London’ y esas cosas violentas. Una buena producción y una serie de las de toda la vida como antídoto contra cualquier cosa. En lugar de encantadora les puede parecer cursi. Vale, pero si ‘Los Durrell’ también les parecen cursis.

El malvado Alfons

La portada del libro.

El periodista y gestor cultural Alfons Quintá se suicidó en 2016 después de haber asesinado a su mujer. Su padre fue chofer de Josep Pla y digamos que él (llegó a chantajear a Pla) no fue una persona demasiado decente. Un tipo desagradable, antipático, agresivo y arribista cuya historia cuenta Jordi Amat en el apasionante ‘El hijo del chófer’ (Tusquets). Maltrató subalternos, acosó a las periodistas y, desde luego, a las mujeres que tuvieron algo que ver con él. Crítico feroz de Jordi Pujol se vendió a lo grande cuando este le ofreció montar TV3. También tuvo entre sus logros ser el primero en acusar a Pla de haber colaborado con el régimen franquista. Una crónica a lo Carrère que se lee como un libro de suspense

Para conocer al excéntrico Gorey

La portada del libro.

Edward Gorey (1925-2000) fue un escritor e ilustrador estadounidense famoso por sus macabros libros llenos de humor. Es verdad que Gorey no pretendía hacer reír cuando en los años 50 llegó a Simon & Schuster con ‘La pareja abominable’, relato e ilustraciones sobre una pareja que solo disfruta matando niños. Impedimenta ha publicado ‘¡Qué absurdo!’, biografía ilustrada del excéntrico Gorey. Gótica, divertida y espeluznante. Escrita por Lori Mortensen, ilustrada por Chloe Bristol y traducida por Miguel Ros, cuenta la vida de un tipo que publicó más de cien cuentos de finales rocambolescos e ilustró para T.S. Eliot, Lewis Carroll o Dickens. Apasionado del ballet, medía más de 1,80, llevaba largos abrigos de piel, joyas, anillos y zapatillas Converse. Su casa en Cape Cod (Casa Elefante) es ahora un museo con 25.000 libros y su particular mundo.