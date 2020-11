26 nov 2020

Compartir en google plus

El pasado mes de junio, Irene Rosales explicaba que su padre se había mudado con ella y con Kiko Rivera. Muy delicado de salud, los meses de atrás, desde que murió su madre, en febrero, ella se había dedicado a ir a cuidarle. Por cuestiones prácticas, habían decidido que se trasladara a su casa.

Ayer, comenzaron a circular las informaciones de que Irene, por si no tuviera suficiente con la inmensa presión que supone estar dentro de la familia Pantoja en estos momentos, estaba asistiendo a cómo el estado de salud de su padre había empeorado. Tanto que, según como informaba a primera hora de este jueves la revista 'Semana', a las seis de la mañana, ha fallecido. Se ha ido nueve meses después de que lo hiciera su mujer, dejando devastada a la colaboradora de 'Viva la vida'.

La salud de su padre estaba delicada desde hace mucho tiempo. La primera vez que ella habló de la misma públicamente, fue durante su paso por 'GH Dúo': "Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros". Unas palabras llenas de cariño, que es como siempre se dirigía a él.

Tanto Irene como Kiko han publicado en sus 'stories' dos imágenes más que significativas. Discretas. De luto y de deseo de que se acabe de una vez por todas un 2020 que les ha golpeado en lo emocional con extrema dureza.

Esta era la imagen con la que ella escenificaba esas dos estrellas que ya la iluminan desde el cielo. pinit