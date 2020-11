27 nov 2020 Carlos cuevas

Beatriz Luengo sigue haciendo historia en todo lo que tenga que ver con la música. El pasado domingo era la primera española en actuar en la versión americana de 'Tu cara me suena', con una interpretación de 'Poker Face' de Lady Gaga que le valió los elogios del público estadounidense y que hizo saltar los rumores sobre un posible nuevo embarazo. Luengo lució una larga peluca rubia y vistió un ajustado body azul eléctrico que dejaba entrever su incipiente barriguita.

Y es que, 'Hoy Corazón' ha podido confirmar, en exclusiva, que la cantante y compositora se encuentra de algo más de cinco meses de gestación. Este será su segundo hijo junto a su pareja Yotuel Romero. Fuentes cercanas aseguran que Beatriz ha preferido esperar antes de confirmar la noticia ya que en el pasado sufrió un aborto, y eso la ha hecho más precavida a la hora de anunciar el tan deseado embarazo.

Beatriz ha preferido esperar antes de confirmar la noticia pues antes sufrió un aborto

Su entorno en Miami, donde la pareja esta afincada, aseguran que están muy felices y que el Grammy ha venido con un niño debajo del brazo. Y es que, hace unos días la española conseguía un Grammy Latino al mejor Álbum Pop Vocal como compositora en Pausa, el álbum de Ricky Martin. Y esta misma semana ha vuelto a ser nominada por el mismo álbum a los Grammy Awards en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino o Urbano.

Beatriz y Yotuel se conocieron hace 16 años cuando la cantante, no tenía ni 20 años, y ambos trabajaban en la serie 'Un paso adelante' (Antena 3). Ella, española. Él, cubano. La química entre ambos traspasó la pequeña pantalla. Los dos actores y bailarines iniciaron una firme relación que perdura. La propia Beatriz contó en una ocasión cómo se sintió al conocer al que hoy es su compañero de vida y cómo se enamoró de él. "Recuerdo este día, el primero que te conocí. Yo, la que no creía en los flechazos, la que juraba y perjuraba que jamás tendría una relación con alguien del trabajo, la chica tímida que miraba de reojo en la sala de maquillaje a aquel mulato, e imaginaba cuantos puertos habría recorrido mientras yo apenas había terminado de pintar mi barco, la que trataba de controlar lo grande que se hacía mi corazón cuando te veía y lo pequeño cuando te marchabas, la que aún así te dijo que NO a una primera cita porque no quería enamorarme, sin saber que ya lo estaba. La que tuvo miedo de amarte más que a su vida en apenas una sonrisa", confesaba. Ambos se han complementado tanto en lo personal como en lo profesional y han cosechado éxitos musicales tanto en nuestro país como en Latinoamérica. Ya comparten un hijo de cuatro años, D’Angelo, al que en unos meses le darán un hermanito que llega para llenar de felicidad a la familia.