29 nov 2020

Chabelita Pantoja ha sido desde pequeña una de las figuras más polémicas de la televisión. La hija de Isabel Pantoja, que se ha visto en numerosas ocasiones envuelta en diferentes tramas, parecía estar ahora mejor que nunca al haberse comprometido con Asraf Beno. Sin embargo, los últimos cambios en la trama Cantora han hecho que todos sus planes pendan de un hilo.

Tras la posibilidad que le ofreció el programa a Chabelita de acudir a Cantora para hablar con su madre por todo lo que estaba sucediendo en la familia. Las peleas entre Asraf y Chabelita han ido aumentando cada vez más, hasta que ayer él dijo: "Desde que le he pedido matrimonio, tengo más dudas".

Entre lágrimas y bajo el apoyo de sus compañeras, Asraf se desahogaba diciendo: "No puedo estar con una persona que no me defiende... He sufrido mucho con esta familia, ¡es una mierda de familia!Si yo me pongo a contar cosas me dirían 'no sé por qué sigues".

Chabelita, que no se siente nada bien por todo lo que está pasando con su familia fuera, no ha podido creer la actitud tomada por Asraf. No es la primera vez que la pareja se pelea de este modo pero, ¿será cierto que esta vez ya no habrá boda?.