27 nov 2020

No hay manera de que Chabelita Pantoja pueda desarrollar un 'reality' en paz sin que lo que suceda en el exterior le pase factura a su concurso... Aquella llamada de su madre a 'Sálvame' recién iniciada su participación en 'GH VIP', provocó que saliera a las primeras de cambio. Ahora, justo antes de poner un pie en 'La casa fuerte', estallaba la guerra familiar, de la que le están ofreciendo píldoras puntuales, y le está dificultando disfrutar de la experiencia como le gustaría.

Anoche, la organización del programa daba una vuelta de tuerca más a la complicado situación de estar allí encerrada y aislada, ofreciéndole la oportunidad de cortar su concurso por unas horas y salir con rumbo a Cantora. El objetivo, poder darle un abrazo a su madre que, como se ha recalcado desde diferentes platós, se encuentra sumida en una enorme tristeza, medicada, refugiada entre los muros de su bien más preciado.

A Chabelita le han ofrecido ir el fin de semana para estar con su familia. Con todas las consecuencias que esto conllevaría: dejar de estar aislada, enterarse de noticias como la muerte del padre de su cuñada, Irene Rosales, y regresar con un volumen de información que puede hacerle más mal que bien a la hora de continuar con la experiencia.

Chabelita, durante ese mal trago al ofrecerle la posibilidad de salir este fin de semana de 'La casa fuerte' para estar con su madre en Cantora. pinit

"Me da miedo, tengo ganas de vomitar... Mi corazón me dice que a mi madre le hace falta un abrazo y mi cabeza me dice que tengo que estar aquí, y ya está. No puedo vivir con eso en la cabeza, tengo que hacer mi concurso como todos", era la respuesta que daba cuando le comunicaban que tenía sobre la mesa esa oportunidad.

Aunque, acto seguido, pedía que se le dejase un poco de tiempo para poder meditarlo. "Me puede contaminar, pero mi madre necesita un abrazo", era la reflexión final que realizaba. Dejando en el aire esa oportunidad que se le pone por delante. Encontrándose en una posición muy comprometida: hacer lo que cree que es mejor para ella o sacrificarlo por lo que, en este momento, necesita su madre.