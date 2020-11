30 nov 2020

Compartir en google plus

A Chabelita Pantoja le dieron la oportunidad, el pasado jueves, de salir de 'La casa fuerte' durante el fin de semana para viajar hasta Cantora y arropar a su madre en medio de esta complicada situación familiar. A bote pronto, y en medio de la disyuntiva de si priorizar su concurso o salir a dar ese abrazo que tanto necesitaba Isabel, pidió que se le diera un poco de tiempo para tomar la decisión.

En medio de esa reflexión, pidió también si habría posibilidad de llamar a Isabel Pantoja para sopesar hasta qué punto estaba hundida y ver si era estrictamente necesario que se desplazara hasta allí, con las consecuencias que esto podría tener para el curso de su participación en el 'reality'.

¿Qué pasó en esa llamada? Anoche lo descubriámos, porque era ella misma quien lo explicaba, muy decepcionada con su madre. La tonadillera no se puso al otro lado del teléfono. Hasta en dos ocasiones intentaban poner a Chabelita en contacto con su madre, y esta se limitaba a mandar a una persona de su confianza a hablar con ella.

Hundida por este desprecio, Chabelita soltaba su rabia en directo con una frase muy similar a la que su hermano, Kiko Rivera, ya pronunció hace un par de semanas en un plató de Telecinco: "No soy un periodista, ni una extraña... ¿Con periodistas sí habla?". La joven no podía dejar de llorar, desconsolada y preguntándose qué culpa tendría ella de lo que está pasando entre su madre y su hermano.

Dejaba muy claro que no iba a decir ni media palabra más sobre el asunto. Que ya hablarán fuera, cuando su concurso se termine... e Isabel tenga a bien atender a una hija que se ha llevado un baño de realidad: su madre, en estos momentos, no quiere saber nada de nadie. Ni siquiera de quienes, como ella bien apuntaba, de quien no tiene culpa de lo que está viviendo.