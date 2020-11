30 nov 2020

Compartir en google plus

Seguimos sumando capítulos y líneas a la historia alrededor de la herencia de Paquirri, en medio de la cual se están descubriendo ciertos detalles sobre la relación que mantenía con Isabel Pantoja. Nos referimos a todas esas voces que aseguran que el matrimonio no era tan feliz como hicieron creer. Sobre todo, como lo hizo ver ella, que se convirtió en La viuda de España cuando el diestro encontró la muerte.

El último en hablar en televisión y en arrojar luz sobre las sombras de esa relación, ha sido Antonio Escámez, hijo del albacea del testamento de Paquirri (el documento sobre el que más se ha hablado y escrito en estos compases finales de año). Y este revelaba que tiene una grabación en su poder, una cinta que haría que la tonadillera se estremeciera por lo mal que podría hacer quedar a la artista de cara a la opinión pública.

"Llevaba una temporada un poco tristón, estaba mal. No sé si el matrimonio se iba a romper, pero había una crisis. Paco algunas veces se encontraba tan mal que se venía a dormir a mi casa con mi padre. Mi padre y Paco ya habían hablado el tema de cambiar el testamento y que no estaba bien con Isabel", explicaba, a modo de introducción de esa traca final, Antonio.

Este reconoce que a Paquirri le hicieron llegar una cinta, esa e la que ahora él habla: "Se la hicieron llegar a Paco y creo recordar que fue del entorno cercano a Isabel. Dice cosas de Paco que a él no le gustan. Ya sabes cómo es él, es muy orgulloso y le sentó muy mal".

No sé si el matrimonio se iba a romper, pero había una crisis"

"Estaba Isabel hablando mal de Paco. Lo que yo oí era que se está quejando de la forma de ser de Paco. Ella decía que no se podía imaginar que Paco fuera así. Algo había ocurrido. No iba a durar mucho porque se estaba complicando en muy poco tiempo, había muchas desavenencias", aseguraba ante Carlota Corredera, reconociendo que esa cinta la tiene él y que le sirve para "cubrirme las espaldas":

Teresa Rivera, hermana de Paquirri, no tardaba en reconocer que Antonio estaba en lo cierto. "Mi hermano se quería separar de Isabel Pantoja. No me contó lo que sucedió. Paco se iba a separar de Isabel cuando volviera de América. Sería por la convivencia, la familia o algo que vería", era la puntilla sobre esa historia que puede cambiar el curso de la de Isabel.