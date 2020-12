1 dic 2020

Que a Raquel Sánchez Silva no le gusta nada de nada hablar de su vida privada, es un hecho. La presentadora no es amante de aparecer en los titulares por algo que no se ajuste al terreno estrictamente profesional. Así que, el texto que escribía este fin de semana alabado a su pareja, Matías Dumont, no ha pasado desapercibido.

Porque, junto a él, no solo se ha convertido en madre, sino que, además, ha pasado estos últimos años en los que la polémica por las circunstancias que rodearon la muerte de Mario Biondo cuando era su pareja a su lado. De manera permanente. Como un apoyo incontestable que, ahora, merece un gesto por su parte.

Matías estrenaba el documental sobre este 2020 que ha llegado a los cines y en el que él tiene el papel de productor. Raquel, se lo reconocía en Instagram. "Este fin de semana ya está en cines de toda España la película que ha producido mi pareja, Matías Dumont", comenzaba la presentadora con ese texto lleno de emotividad y de giiños a su historia de amor.

"No me puedo sentir más feliz, orgullosa y emocionada por la fuerza y resiliencia que demuestra en cada momento. Por eso, cuando todo se ponía en contra y el mundo se paraba, Matías decidió, una vez más, nadar a contracorriente. Y cuando la inactividad o la prudencia eran lo más seguro, él pensó que lo mejor era lo más difícil: HACER, CREER, ARRIESGAR Y CONFIAR", pone en valor el momento en el que se ha lanzado a la piscina de la creación.

"Sé que no lo dudó ni un minuto cuando me dijo en pleno confinamiento: 'Voy a producir un documental con Hernán Zin, lleva días grabando en la calle y en los hospitales y dice que lo que está viendo es peor que cualquier guerra de las que ha conocido como reportero", explicaba antes de añadir: "Y esa necesidad de contar y de comprometerse con la información y con un momento decisivo y clave es lo que ha puesto en las carteleras este magnífico documental. Una crónica inédita que quedará para la historia como el único testimonio audiovisual de los primeros meses de la llegada de la COVID a nuestro país".

"Como dice el director, Hernan Zin, la única manera de superar lo traumático a medio plazo es mirar al dolor a los ojos y saber lo que pasó. 'Somos una sociedad adulta y merecemos saber', dijo anoche en los Renoir Princesa. Justo antes, Matías Dumont acababa de explicar (aguantando la emoción, lo conozco bien) lo orgulloso que se sentía por poder, de alguna forma, homenajear a todos aquellos que sufrieron tanto esta primera embestida de la enfermedad. 'A los que fueron esenciales'- dijo Matías- 'ojalá, este documental sirva', prosigue antes de rematar: "Claro que sí, amor, sirve y mucho. ¡Enhorabuena!"