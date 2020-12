1 dic 2020

Rosanna Zanetti ha sido capaz de cambiar su vida por completo desde que se cruzó en su camino David Bisbal. Desde cambiar de aires y dejar su vida al otro lado del océano, hasta formar una familia junto al almeriense. La misma que luce con orgullo en las redes sociales, aunque siempre procurando proteger a sus pequeños.

Este fin de semana, la modelo mostraba una imagen de Bianca. Celebraba que la niña cumplía un mes, y colgaba una foto en la que se preocupaba de que no se le viera el rostro. Entre las muchas preguntas que le hacían al lado de la instantánea, sobresalía una en la que se le pedía una explicación sobre ese hecho, que nunca mostrara la cara de los menores de su casa.

"Yo no entiendo cuál es el problema con que NO se le vea y la curiosidad de la gente. No entiendo por qué se agobian con este tema y con las vidas ajenas. ¿Te afecta si se ve o no?, ¿afecta tu vida?", contestaba de manera muy tajante. Una respuesta con la que desvelaba que era una opción personal, como cualquier otra que se pueda dar de cara a las redes.

Aunque la parte que más ha dado que hablar ha sido esa en la que muchos han visto una alusión directa a Elena Tablada. Una 'pullita': "Puedo enumerar el sin fin de famosos y no famosos que no muestran a sus hijos. Es una decisión personal que no tiene que ver con la fama. De igual manera yo no tengo que hacer las cosas como los demás o como la mayoría, así como nadie tiene que hacer las cosas igual que yo".

Recordemos que Bisbal llevó a Tablada ante los tribunales porque, consideraba, había utilizado a la hija que tienen en común, Ella, como reclamo publicitario en su cuenta de Instagram. Fue un juez el que instó a ambos a que no volvieran a hacer uso de la imagen de la menor en las redes sociales. De hecho, Elena sí ha mostrado en su perfil la cara de Camilla, la hija que tiene junto a Javier Ungría.