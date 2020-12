8 dic 2020

María Teresa Campos es sin duda una de las presentadoras más seguidas y reconocidas de la historia del corazón. La madre de Terelu Campos ha sido durante mucho años una de las figuras más relevantes dentro de este mundo, y aunque se ha visto envuelta en numerosas polémicas en los últimos años, no está dispuesta a perder su reconocimiento. Tras su reaparición en la televisión lo ha dejado más que claro.

María Teresa Campos ha reaparecido en la televisión tras una pequeña pausa a causa del gran enfrentamiento que tuvo con Jorge Javier Vázquez. "En estos meses, me han cambiado mucho las cosas pero estoy bien. Tener ilusiones personales y profesionales en este momento de la vida, no puedo quejarme", comenzaba diciendo la presentadora.

A lo que añadía: "A pesar de lo que han dicho de mí, no me importa. A mí me felicitaron por aguantar. Fue duro, fueron unas cuantas semanas. Pero ese programa es así". De esta manera, María Teresa Campos lanzaba un pequeño dardo al programa.

María Teresa ha confesado que si algo la tiene preocupada es el COVID- 19, y no la relación con los que fueran sus antiguos compañeros. "Soy una señora que se queda en casa... bueno, me quedo en casa porque me da todo mucho miedo, no me fío de nada", terminaba diciendo la presentadora.