8 dic 2020

Mila Ximénez y Lydia Lozano han sido durante muchos años dos de las colaboradoras más fuertes de 'Sálvame'. Ambas, que han protagonizado en numerosas ocasiones fuertes peleas, parecían haber hecho las paces tras la última gran guerra en la que Lydia acabó abandonando el plató. Sin embargo, ayer todo explotó y acabo con un nuevo gran enfrentamiento entre colaboradoras que seguro dará mucho de lo que hablar.

"Me dolió tanto, tanto, tanto que decidí no volverla a hablar. No puedo más", comenzaba diciendo Lydia al hablar de aquella gran guerra que acabó con ambas fuera de plató. A pesar de las palabras de tregua de sus compañeros con las que intentaban hacerla comprender que era mejor hablar el tema y poder cerrar la herida, Lydia se ha negado, algo que ha hecho estallar a Mila.

"Estoy harta de tu victimismo y sabes que es poco lo que dije de ti. Eres una egocéntrica y sin la tele no eres nadie. Vaya mierda de vida. Lo que dije en la entrevista fue una chorrada con lo que podría haber contado", decía Mila muy enfadada.

Ambas se enzarzaron en una fuerte pelea que las hizo abandonar el plató en diferentes momentos. Mientras tanto, su compañeros, y entre ellos Belén Esteban, intentaban calmar los ánimos diciendo: "Lydia, cállate...".