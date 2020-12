9 dic 2020

En los últimos días la figura de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, se ha convertido en protagonista en el Metro de Madrid. La razón no es otra que la aparición de unos carteles con la cara de la joven, con su gato en brazos, que han servido como reclamo más que eficaz para quien está detrás del anuncio que encierran esos pósteres.

Alejandra forma parte de una exposición fotográfica que pretende defender los derechos de los animales, en la Casa de Fieras del parque de El Retiro de Madrid. Bajo el nombre de #Leales. Y que ha causado que ella misma exprese la ilusión que le hace haber sido retratada con este fin que ella siempre ha defendido.

Alejandra se hizo con esta mascota no hace mucho, pero eso no quita para que le haya cogido cariño casi desde el primer momento en el que cruzaron sus miradas. Una adquisición que, por otra parte, ha provocado que su madre asegure que no pisará más su piso, puesto que es un animal al que tiene alergia.

Pero a Terelu ya sabemos que le gustan los animales. De hecho, hasta hace poco ha tenido un perro que, ahora, vive con su madre, María Teresa Campos. Fue ella misma quien lo confesó este lunes en su reaparición televisiva desde aquella polémica con Jorge Javier Vázquez en 'Sábado Deluxe'.