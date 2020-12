10 dic 2020

Esta semana, la protagonista del 'Espejo del alma' dentro de 'La casa fuerte' era una de las últimas en entrar. Aurah Ruiz se enfrentaba a esta radiografía interna y se rompía de nuevo ante la audiencia al tocar el tema de su hijo, Nyan, y de esa enfermedad con la que nació y que llevó a la canaria a estar pendiente del niño las 24 horas del día de ese año entero que pasó hospitalizado.

"Veo algo que intento aparentar y no soy", comenzaba Aurah sincerándose, reconociendo que, dentro de ella, hay "un montón de cosas" que le impedían ordenarlo todo de una manera sencilla para que pudiéramos entender por lo que ha pasado, a pesar de su juventud. Porque la separación de Jesé Rodríguez, padre del pequeño (y al que ha echado en cara en multitud de ocasiones que no se haya portado como tal), tampoco ha ayudado.

"Esto es lo que más me duele en mi vida, haber sido madre de la forma en que me tocó serlo", reconocía entre lágrimas, llevándose las manos a la cara para ocultar ese dolor que estaba padeciendo al traer al presente todos esos estacazos de la vida en el pasado. "Empecé a ser madre hace muy poco, porque hasta entonces lo que he sido es una enfermera", añadía desgarrada ante las cámaras de Mediaset.

He vivido cosas que no se lo deseo a ninguna madre en el mundo"

"He vivido cosas que no se lo deseo a ninguna madre en el mundo, hacer cosas para que él pudiera salir de la mierda de vida que le tocó", ahondaba en esa herida, agradeciendo a su madre la ayuda que le ha dado todo este tiempo, siendo mucho más que una abuela para Nyan. Criándole como si fuera su propio hijo para ejercer de soporte a una Aurah que se vio sola.

Ruiz explicaba que es cierto que siente miedo a diario por esa tesitura en la que le ha puesto la vida. Más fuerte se mostraba al tocar el tema de las críticas que ha recibido desde que se convirtió en personaje público. Sobre todo, en lo relativo a esa última reconciliación con Jesé: "Me han criticado mucho por estar con él, me acusaban de estar con el padre de mi hijo por dinero y él sabe que no es así".

A la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' le colocaban una última palabra delante: infidelidad. Con ese desliz de Rodríguez hace apenas un par de semanas aún en el horizonte, era un tema en el que prefería no entrar. La llamada del futbolista en directo hace una semana servía de bálsamo, y con las explicaciones que se den una vez ella termine su concurso.