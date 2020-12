11 dic 2020

El pasado 1 de diciembre, María Jesús Ruiz se enfrentaba en un juicio con su expareja y padre de su hija pequeña María Jesús Jr., Julio Ruz, por la guardia y custodia de la menor de tres años. Pues bien, el pasado miércoles 9 de diciembre el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Andújar ha dictado sentencia. En el fallo al que ha tenido acceso Hoy Corazón se dictamina que "La patria potestad sobre María Jesús Ruz Ruiz, hija de la pareja y menor de edad se atribuye a ambos progenitores, y la guardia y custodia se atribuye a Julio Ruz Moreno". En la sentencia queda probado que Julio Ruz está, por sus circunstancias, más capacitado que su madre para poder atender a su hija: "Su capacidad para hacerse cargo de la menor no está cuestionada en modo alguno por la parte contraria; juega muy a favor de don Julio Alberto la entrevista mantenida por el equipo técnico de familia con doña Carmen, pareja del señor Ruz Moreno anterior a la señora Ruiz Garzón y con la que tiene tres hijas en común. En dicha entrevista deja bien clara esta capacidad y disposición de don Julio Alberto para atender a las hijas que tiene con ella y en especial a la menor de las tres que tiene determinados problemas evolutivos". Mientras que en el caso de María Jesús, la red de ayuda familiar para cubrir sus ausencia, pasa de ser necesaria para situaciones puntuales, a ser necesaria con demasiada habitualidad. En el informe pericial efectuado por los psicólogos queda plasmado que "la menor no es consciente de las ausencias de su madre por ser una situación vivida desde que nació, habiendo sido sustituida la madre por la abuela en muchas ocasiones como referente de la menor".

Régimen de visitas

En relación al tiempo que podrá compartir María Jesús con su hija se establece el siguiente: fines de semana alternos, desde el viernes a la salida del centro escolar al que acuda la menor, hasta el domingo a las 20 horas. Con relación a las vacaciones, la menor pasará la mitad de las vacaciones escolares con el padre y la mitad con la madre, correspondiendo en los años pares la primera mitad a la madre y la segunda mitad para el padre, y en los años impares al revés.

Finalmente, en cuanto a la pensión alimenticia, el fallo dictamina que "la madre abonará la cantidad de 350 € mensuales —12 mensualidades— a favor de su hija, pagaderos dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta que designe el padre. Así mismo la madre deberá contribuir con el 50% de los gastos extraordinarios siempre que exista conformidad entre los progenitores para generar dichos gastos extraordinarios o los mismos tengan una justificación de tipo médico". Minutos después de recibir la sentencia era la propia María Jesús quien hacia pública la noticia en su programa de televisión 'MHYV' (Telecinco): "Para mí es un tema muy delicado. Es uno de los peores días de mi vida. Mi hija siempre ha estado conmigo y con su hermana Alba desde que nació, y hoy un juez ha dictado sentencia y el fallo es que la guarda y custodia sea para su padre porque su madre trabaja fuera de la provincia y eso es algo que me ha partido el alma. Voy a recurrir y luchar por demostrar que no todo lo que se ha dicho es verdad y hay que mirar por el bienestar de ella. Por más que me duela, yo defiendo el derecho que todas las mujeres se desarrollen como profesionales. Qué las mujeres independientes no tengamos que estar pendientes de una pensión. Yo no quiero dinero. Yo quiero que me dejen trabajar. Como yo hay muchas mujeres que deben salir a trabajar en televisión y teatro. Soy persona, pero soy madre. No me parece justo perder la convivencia diaria con mi hija porque estoy trabajando", manifestó la ex miss España entre lágrimas

Por otra parte, Julio Ruz ha preferido ser cauto y guardar silencio cuando este medio ha querido conocer su reacción. Algo lógico teniendo en cuenta que aún hay un recurso en marcha y que el tema es muy delicado.