11 dic 2020

Hace unos días, Lolita Flores daba un susto a quienes estaban frente a ella en ese teatro del que se tuvo que retirar del escenario (y a todos los que la quieren, en general). Este jueves, se sentaba en el plató de 'El Hormiguero', ya recuperada, junto a sus compañeros del jurado de 'Tu cara me suena'. Y era precisamente con una de ellas, con Chenoa, con quien protagonizaba un cruce de dardos que está en boca de todos.

Uno de los temas que sacó Pablo Motos, por supuesto, fue el de esa boda que Chenoa ha tenido que aplazar por culpa del coroanvirus. Lolita bromeaba con el hecho de que la mallorquina aún es una moza en edad de dar es 'sí, quiero', pero puntualizaba un detalle que hacía referencia a su edad: "Chenoa no es virgen con la edad que tiene".

De buen rollo, pero sin cortarse ni un pelo, esta le devolvía la 'pullita' a su compañera y dejaba completamente mudo a Motos: "¿Qué edad? ¿La tuya? Viene a hablar ella, la Tutankamón". Lolita también se quedaba sin media palabra más que decir. Y era Ángel Lláser quien tenía que salir al rescate para calmar los ánimos tras tremendo 'zasca'.

Chenoa y Lolita en 'El Hormiguero'. pinit

"Lolita, ¿con cuántos hombres has estado?", era el interrogante que Flores, sin cortarse, contestaba respondiendo, a la vez, a esa puñalada que acababa de recibir: "Desde la época de Tutankmón hasta ahora fíjate todos con los que me he acostado". Pero todo esto no dejaba ser parte de un juego que han mantenido desde que se conocieron en ese plató de Antena 3.

De hecho, Chenoa reconocía el papel que había jugado Lolita a su llegada al 'talent': "El día que llegué a este plató, estaba muy nerviosa porque quería hacerlo muy bien. Le pregunté a Lolita cómo lo hacían y me dijo: 'Sé tú'. Nunca podré olvidar esas palabras. Yo parece que siempre estoy enfadada pero no es así".