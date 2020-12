14 dic 2020

Estas Navidades van a se ya de por sí extrañas, pero hay quienes lo van a vivir con el dolor extra de hacerlo tras haber perdido a algún ser querido por la Covid. O con la pena de que tener a un familiar enfermo. En esta última tesitura se encuentra Máxim Huerta, que acaba de presentar nuevo libro y que no ocultaba, durante los minutos en los que atendía a la prensa, la preocupación por su madre.

El escritor comenzaba hablando de esa actuación en 'Mask Singer', poniendo en valor lo divertido que es siempre disfrazarse, por esa connotación infantil que puede tener, y reconociendo que le daba vergüenza subirse a un escenario para cantar. Pero lo hizo. "Diviértete, que la vida son cuatro días. Y lo hice", explicaba el que fuera el Ministro más breve de nuestra historia.

"Prefiero un disfraz de gamba que algunos disfraces de canalla que se ven por la vida", lanzaba ese mensaje Máxim, sin dar ejemplos de nada de ni nadie. Dejando libre a cada cual para elegir en esos puntos suspensivos a esa persona 'non grata' que le haya amargado el 2020.

Huertas hacía balance y hablaba de la salud delicada de su madre, que ha tenido que estar en una burbuja y a quien se ha encargado de atender personalmente. Unos momentos muy duros para los que ha usado las mejores herramientas que conoce para evadirse de los problemas: "Me apoyo en los libros, en mi perra, en el teléfono llamando a mis amigos ahora que están lejos. Y en comer. Me apoyo en las cosas que me endulcen la vida. Sea una película, un libro o las magdalenas del horno de al lado de casa".

Aún a la espera de conocer el alcance de esa dolencia de su madre, tiene muy claro que la Navidad la pasarán los dos solos. Que serán su madre y él. Sin alcanzar, si quiera, a los allegados. Y reconoce que él no es capaz de ver el lado bueno a esta pandemia que lo está arrasando todo: "No sé sacar la parte positiva y la épica que otros ven. Si tenemos salud y sentido común, es lo único importante en estos momentos".

Hace tres años, ya sufrió una pérdida tan dura y dolorosa como la de su padre. Un momento que le llevó a un estado de melancolía que, seguro, durante esos momentos al lado de su madre, de la que no se ha separado, le han asaltado el recuerdo en vísperas de unas Navidades complicadas.