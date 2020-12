14 dic 2020

Experto en sucesos, el periodista y criminólogo Nacho Abad habla de su última novela, El candidato, un thriller político que refleja una realidad muy preocupante en cuanto a medios y políticos. Con el autor hablamos sobre el poder y lo mediático y de las alegrías y penas de su carrera profesional.

Hoy Corazón ¿Con un trabajo como el suyo que apenas deja tiempo qué le ha hecho lanzarse a escribir su tercera novela?

Nacho Abad He sido un gran lector y reconozco que busco entretenerme dado que ya tengo bastantes preocupaciones, pero eso no quita que a la hora de sentarme ante el ordenador aproveche para hacer algo de crítica social. Vivimos en un momento en el que no existe ni memoria política ni periodística. Mentir no pasa factura a los políticos. Es algo que ya se asume, vale todo, pero me sigue pareciendo un escándalo, de la misma manera que estoy en contra del nuevo periodismo que busca el click rápido de la noticia. Estamos en el consumo rápido y nada dura más de un día. Mi intención era también reflejar en esta novela cómo nos falta espíritu crítico en todo. Por eso una de las cosas que más me asusta en este momento es no poder pensar en libertad. Si no estás en el pensamiento único te destrozan y eso es algo que vemos a diario y de lo que ya no se libra ni la literatura. Reconozco que yo no me siento libre.

H.C. Su libro va de ambiciones y no siempre de las comprensibles. Encima ambición en género masculino.

N.A. Trato la lucha del bien y el mal. En mi libro es verdad que las mujeres representan el bien y algunos hombres el mal. La ambición la entiendo si se basa en el trabajo, aunque cada día tengo más la sensación que lo que menos importa es el esfuerzo sino las apariencias.

H.C. La clase política también se lleva lo suyo en su novela. ¿Cree que tenemos los políticos que nos merecemos?

N.A. Desgraciadamente sí. Al final los políticos se mueven al ritmo de lo que marca la sociedad. En este momento tenemos el nivel político más bajo de nuestra democracia. Piensan a corto plazo y no hay planes globales que no estén acompañados de una rentabilidad en votos.

H.C. ¿Siente que tras cada noticia hay que volver a empezar de cero?

N.A. Llevo muchos años en este trabajo y creo que mi trayectoria es conocida, pero es verdad que la lucha por la noticia es a diario y me gusta ser el primero y tener buena información. Todos cometemos errores y en la novela lo reflejo.

"Mi relación familiar es el mayor de mis logros"

H.C. ¿Cuál cree que es su mayor logro?

N.A. A nivel profesional estoy contento con mi carrera y a nivel personal, me siento muy feliz con mi pareja y mis hijos. Mi relación familiar es el mayor de mis logros.

H.C. Agradece al final de sus páginas a su pareja, la abogada Barbara Royo, los muchos consejos que le ha dado…

N.A. Me gusta su manera de ser tan crítica y perfecta en todo. Estar a su lado hace que mejore.

H.C. Recientemente he visto cómo se orquestaba una campaña en redes contra ella por el hecho de haber ejercido su profesión de penalista en una causa que ha molestado a ciertos políticos.

N.A. Por eso hay veces que repudio las redes y el nuevo periodismo de algunos. Todo es tan gratuito y dañino a la vez...

H.C. Ha tenido el gesto de dedicar el libro a las fuerzas del orden.

N.A. Llevamos un tiempo viviendo un momento muy complicado para los policías y creo que todo reconocimiento es poco además de considerar que no están bien pagados. No olvides que cuando tienes un problema siempre acudes a ellos. Como en todos los sectores habrá alguna oveja negra, pero son más leales y auténticos que los políticos o periodistas.

H.C. ¿Y si le pregunto por el error de su vida?

N.A. Alguna decisión incorrecta.