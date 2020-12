15 dic 2020

Este año, las Campanadas van a ser uno de los duelos televisivos más interesantes de los últimos años. Porque a esa Cristina Pedroche que se ha convertido en dueña y señora de la Nochevieja de Atresmedia, se une que TVE ha encomendado la tarea a dos pesos pesados de su historia: Ana Obregón escoltada por Anne Igartiburu. Y es la salud de esta última la que encendía las alarmas hace un par de días.

La vasca acudía a la puesta de largo de la nueva colección de zapatos de Beatriz Tajuelo, ex de Albert Rivera, de la mano de Franjul. Entre los amigos de la empresaria que querían mostrarle su apoyo, estaba la presentadora, que llegaba al evento ayudándose de unas muletas para abrirse camino.

Pero que nadie se preocupe, que Anne estará en perfecto estado de revista (salvo mayores accidentes, que esperamos no sucedan) para ese 31 de diciembre. Ella misma le restaba importancia al hecho de no poder caminar con normalidad y explicaba a la prensa que no se trataba nada más que de una torcedura de tobillo. Por precaución y para evitar que la lesión pasara a mayores, utilizaba esas muletas.

Igartiburu aprovechaba para bromear con el hecho de que le hubiese gustado ponerse unos tacones, que era lo que procedía en esa velada, pero dejaba claro que para dentro de dos semanas, podrá hacerlo. Lo hará para completar su look, por supuesto, firmado por Lorenzo Caprile. No nos cabía duda. Como tampoco que es de las que no tiene problemas en dar pistas de su vestuario de Nochevieja. Nunca los ha tenido.

Para terminar esa comparecencia ante los medios en el 'photocall', y tras poner en valor la figura de Ana Obregón (algo incontestable), Igartiburu se retiraba un segundo la mascarilla para mostrar a la prensa uno de sus puntos fuerte: una sonrisa que es parte de la historia de nuestra televisión.