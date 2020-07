27 jul 2020

Eso sSobre la ruptura de Albert Rivera y Beatriz Tajuelo se habló largo y tendido en su momento. Eso sí, ambos decidieron guardar silencio. La misma senda que habían recorrido durante el tiempo que duró su historia de amor, fue la que siguieron cuando sus caminos como pareja se separaron al entrar en escena Malú, nueva pareja de él y madre de su hija recién nacida.

Ahora, ella ha concedido una entrevista a la revista 'Semana' en la que, sin meterse en muchos charcos, a algunas claves de ese punto y final del que nos enteramos casi a la vez que del comienzo de la nueva relación del exlíder de Ciudadanos. Porque Tajuelo habla de cómo él fue el hombre que más le ha marcado en la vida y, a la vez, por el que más ha sufrido tras ese punto y final.

A la pregunta clara de si es el hombre que más le ha marcado, ella responde con rotundidad: "Totalmente. Te lo puedo afirmar mil veces. Pero por muchos motivos, con todo mi respeto a mis demás parejas, era una vida tan diferente a lo habitual, tan intenso todo…". Y añade: "Que cuatro años se convirtieron en toda una vida. Le acompañaba a tantos sitios… Y al final la ruptura también fue bastante dolorosa y el seguir viéndolo en los medios de comunicación, en las revistas y las teles, me ha marcado un montón…".

Tajuelo también se pronuncia sobre ese paso que decidió dar Albert tras las pasadas Elecciones Generales, el de echarse a un lado después de que su partido tuviera un batacazo estrepitoso en las urnas: "Él es libre de hacer lo que quiera. Lo que sí te puedo decir es que me dio mucha pena el momento de su dimisión del partido, porque había mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás".

¿Cómo se llevan en la actualidad? Sobre eso, fiel a su discreción, prefiere no pronunciarse. Queda para ellos. Un misterio que no resuelve, a pesar de que sabe que puede generar un sinfín de teorías de lo más variadas. Pero no le importa, hay ciertas parcelas de su intimidad en las que nunca ha entrado, y no va a empezar a hacerlo ahora.