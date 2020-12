17 dic 2020

José Antonio Canales Rivera acabó llorando el pasado martes en el plató de 'Sálvame'. Se le preguntaba por una posible infidelidad a su pareja, hace un par de semanas, y él lo negaba. No solo eso, sino que decía sentirse traicionado por Antonio David Flores, a quien señalaba como responsable de haber destapado ese rumor y a quien le echaba en cara que no le hubiese advertido en privado que le había llegado esa información para aclararlo sin montar el espectáculo.

Un día más tarde, y tras varias vueltas de Antonio David para tratar de tapar lo evidente, acababa reconociendo que sí, que había sido él quien llevó esa información de Cynthia Martínez a los redactores el programa en el que trabaja para que fueran ellos quienes investigaran y tratar de dar con la tercera persona en discordia.

Explicaba que no lo había hecho maldad, sino para cumplir con su trabajo de colaborador (algo que, el día anterior, había sostenido su compañero Rafa Mora). Y dejaba claro que no le une ninguna relación de amistad al torero. Que no sentía haber traicionado nada porque su vínculo no pasa de ser dos conocidos del mundo de la televisión.

Jorge Javier Vázquez durante su cara a cara con Antonio David Flores. pinit

Era en ese momento cuando el presentador estallaba: "Te estás destapando como un gran manipulador". Porque a Jorge Javier Vázquez no le estaba gustando nada cómo estaba argumentando y presentando el conflicto. Así se lo hacía saber: "Te presentas como una víctima cuando lo es una persona con la que tenías relación de cercanía y cariño":

Es más, a Vázquez no le parecía normal este movimiento después de que, no hace mucho, Canales Rivera le presentara a su familia al ex de Rocío Carrasco en una cena. Antonio insistía en que no existe amistad entre ellos y el presentador no podía ocultar la decepción tras destapar una cara que, hasta ahora, Flores no había mostrado ante la audiencia.