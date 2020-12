18 dic 2020

Hace una semana, se dio un adelanto, lo que en televisión se llama un cebo. A la vez que Chabelita Pantoja y Asraf Beno participaban en 'La casa fuerte', se emitiría el programa de 'Volverte a ver' en el que ambos eran protagonistas y donde se revelaba que el modelo padece una enfermedad muy grave que, durante mucho tiempo, mantuvo oculta hasta a su pareja. En ese adelanto, y desde el 'reality', se rompía.

Anoche, Chabelita y Asraf era expulsados de 'La casa fuerte' a las puertas de la final (lo sentimos, Anabel Pantoja, has fallado en tu predicción). Y se tocaba ese tema de nuevo, justo antes de abandonar el espacio. "No es un cáncer, no es una tuberculosis, pero algo será .. no lo sé todavía", decía sobre la incertidumbre que pesa sobre su cabeza ante las dudas que tienen los médicos.

Asraf con los ojos llorosos en 'La casa fuerte'. pinit

"No me gusta que me traten de pobrecito, pero este último año lo he pasado muy mal", se confesaba entre lágrimas antes de que su novia saliera a echarle un capote en medio de ese dolor al recordar cómo han sido estos meses, desde que se le descubrió el problema en esas pruebas médicas previas a la entrada en un 'Supervivientes' en el que el marroquí no pudo entrar por este motivo de salud: "Hay que esperar para ver cómo evoluciona".

Las palabras más duras sobre este tema se las escuchábamos a Asraf justo hace una semana, en ese programa que presenta Carlos Sobera: "Me dijeron que me daban un año de vida". Por suerte, parece que ese pronóstico estaba lejos de ser acertado. Pero Asraf sigue esperando que le quiten la incertidumbre y le den un diagnóstico que le tranquilice.