20 dic 2020

La relación entre Marta López y Efrén Reyeroha durado meses pero han sido los suficientes como para convertirles en protagonistas de múltiples titulares.

A pesar de que Marta López haya intentado defenderle tras su ruptura y haya declarado públicamente que mantienen una excelente relación de amistad, el polígrafo de Conchita en 'Sábado Deluxe' ha hecho saltar por los aires esa cordialidad.

La colaboradora ha terminado hundida después de escuchar que él ha hablado con terceros de intimidades que deberían haber quedado en la privacidad de la pareja. "No voy a llorar, el daño que me has hecho es irreperable", ha dicho Marta intentando mantenerse fuerte. También ha quedado al descubierto la supuesta grabación de una videollamada que mantuvieron.

"No me ha hecho daño un novio, que también, me ha hecho daño un amigo de 12 años. Me he tenido que desenamorar a base de hostias. Yo estoy no me lo esperaba de ti, Efrén", le ha dicho visiblemente enfadada. Él, en cambio, ha seguido negando que esa grabación exista: "Tú lo has vivido igual que yo, los meses que hemos estado juntos. Quédate con eso y el tiempo me dará o me quitará la razón".

Para la colaboradora este polígrafo ha supuesto un antes y un después y, tal como ella misma ha sentenciado: "Estoy jodida. Probablemente nunca más vuelva a hablar con Efrén". No hay duda de que para Marta esto ha supuesto otro duro golpe amoroso pues, tras protagonizar el sonado Merlos Place, ha vuelto a sufrir una traición en este 2020. Veremos si el 2021 le devuelve la ilusión en el amor.