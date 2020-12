15 dic 2020

Amigos desde hace años, este verano Marta López y Efrén Reyero decidieron dar un paso más e intentar poner los cimientos de una relación sentimental. No salió, y hemos visto como ella ha sufrido por amor por segunda vez en este 2020. Pero lo que tiene claro es que no va a incurrir en los mismo errores que con aquella historia de desamor con Alfonso Merlos.

Los dos han hablado. Ella en 'Ya es mediodía', Él, en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Mediaset les ha dado bola y ellos se han expresado libremente, sobre todo, para defenderse de las voces críticas que se han alzado para insinuar que lo suyo, lejos de ser real, no dejaba de ser un burdo montaje. Y ahí sí que les han tocado, en el corazón y en el orgullo.

"Me llamó y me quedé más tranquila. No dejó de sorprenderme lo que pasó ayer. Yo he tenido muchos errores y uno de ellos fue contar las intimidades de mi relación con Alfonso Merlos. Y con este tema no voy a contar nada de lo que hemos hablado solo de cómo me siento. Seguí llorando hasta las tantas. He vivido con él una historia muy bonita", eran las palabras de Marta, que aludía a todo el remolino sucedido desde que Efrén entrara en 'La casa fuerte' y saliera a la luz una posible 'noche a tres' con Chabelita Pantoja y Kiko Jiménez.

La encargada de poner la nota polémica era Sofía Suescun, que realizaba unas declaraciones que no gustaban nada a Marta: "Pero ha sido mentira, yo creo que tiene muchas incongruencias y Efrén es un chantajista, incluso emocional. Creo que el problema, y se lo dije, es que ha confiado en mucha gente que al final le ha traicionado".

Casi a la vez, Efrén hablaba en el plató en el que colabora: "Yo lo que sentido por Marta es real 100%. Jamás se me ocurriría grabarla y menos negociar con ninguna cadena algo sobre ella para entrar en un 'reality'". Aunque reconocía que había realizado pantallazos de sus conversaciones con su pareja en algún momento determinado: "A ver yo he hablado de ella y he mandado pantallazos cuando he estado en algún momento muy mal con Marta y era para preguntar si es normal o era yo que me estaba volviendo loco".

Estas eran las primeras declaraciones del que fuera primer tronista de la historia del 'date show' desde que fuera expulsado de 'La casa fuerte'. ¿Y el primer mensaje en las redes sociales? Uno lleno de misterio en su cuenta de Instagram. "Cada uno cree tener su verdad, yo sé la mía. Tiempo es el mejor juez. Un juez sin tiempo no puede dar un veredicto", escribía junto a una foto paseando a sus perros.