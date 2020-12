20 dic 2020

La guerra que mantiene Kiko Rivera con Isabel Pantoja ha terminado afectando a su hija, la pequeña Ana. Tal y como ha relatado Irene Rosales en 'Viva la vida' (Telecinco), la pequeña recibió la felicitación de su abuela aunque a la colaboradora no le pareció "apropiado".

La felicitación llegó en forma de audio enviado directamente a Irene Rosales, un audio que tal y como ella ha dicho "a mi parecer, yo no hubiese mandado ese tipo de audio".

Aunque no ha querido entrar en detalles sobre lo que decía en ese audio, sí ha afirmado que "se podía haber hecho de otra manera". "¿Se ha disculpado de algo?", le ha preguntado Emma García. "No, no. Sí que es cierto que, aparte de las discusiones que haya entre madre e hijo, una niña no es consciente de eso. Mi hija acaba de cumplir cinco añitos, el primer año que fallece su abuela, mi madre, (Isabel Pantoja) es la única abuela que tiene... A pesar de que estés mal, yo le hubiese mandado con otro ánimo, con otras maneras, y solo para la niña", ha respondio.

En ese audio hay partes que han ofendido a Irene Rosales. "Tal y como están las circunstancias, a mí no me gusta que me mande este tipo de audio", ha declarado, y ha añadido: "Yo lo he dicho una y mil veces, (Isabel Pantoja) tiene mi móvil para saber de las niñas. Si la niña lleva un mes y medio, dos meses, sin escuchar a la abuela, si la va a escuchar en el momento de su cumpleaños, yo me hubiese limitado a un 'felicidades, mi vida, pásatelo muy bien, disfruta mucho y punto".

Kiko Rivera se ha negado a escuchar ese audio y tal y como ha declarado Irene Rosales, el DJ "no es que esté mejor, pero día que pasa, día que se le acumula un poco más de daño por no tener ningún tipo de relación con la madre".