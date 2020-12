22 dic 2020

A Soraya Arnelas le encantaría ser madre de nuevo. No lo oculta. Tampoco, que tiene un problema de salud que se lo está impidiendo. O, al menos, poniéndoselo complicado. Porque si bien la cantante manifestaba hace unos días en Instagram que su marido y ella estaban tratando de que ese bebé llegara, ahora lo ha puesto nombre a la dolencia que lo está obstaculizando.

Ha sido en unas declaraciones a la web 'Jaleos' donde ha explicado: "Tengo estrés crónico y entonces no es tan fácil quedarme embarazada". Unas palabras tras las que manifestaba que no han perdido la esperanza, a pesar de que les vaya a ser complicado lograrlo: "Ojalá que el año que viene, o cuando sea, me pueda quedar embarazada y ampliar la familia, porque yo he sido hija única y no me gustaría que Manuela estuviera solita".

También espera que ese 2021 sea el año de la boda. Como tantas otras parejas en este país (y fuera de él), famosas (y anónimas) han tenido que posponer la celebración como consecuencia de la pandemia. Asi que Soraya tiene muy claros los dos deseos que va a pedir el próximo 31 de diciembre, cuando suenen las 12 Campanadas desde la Puerta del Sol.