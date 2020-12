23 dic 2020

No hay tregua. Los hermanos Francisco y Cayetano Rivera están dispuestos a llegar hasta el final en su batalla con Isabel Pantoja para conseguir que esta les entregue los objetos personales que su padre les dejó como legado en un testamento que la tonadillera no habría cumplido. Su abogado ha ofrecido varios testimonios sobre las argucias a las que se está agarrando la tonadillera para no cumplir. Y el mayor de ellos, no se cansa de lanzar ataques a la que fuera mujer de su padre.

Porque Fran lleva muchos años repitiendo el mismo discurso, sin salirse ni un milímetro de su guion y su posicionamiento. No se ha cortado nunca a la hora de referirse a la artista como una "mala persona". Lo dijo antaño y lo repitió cuando Kiko Rivera, su hermano, descubrió que había sido engañado por su madre desde su más tierna infancia.

Esta semana, ha vuelto a incidir en lo mismo. Lo hacía desde su silla de colaborador de 'Espejo Público'. En una entrevista, cara a cara, con su hermano Cayetano. "No hay nada de ese tema que tú no sepas. Las cosas están como están", decía con naturalidad, sin dar detalles de como va el proceso. Poco después, en plató, analizaba esa charla y lanzaba un dardo que iba directo al corazón de la Pantoja: "No ha cambiado nada en los últimos tiempos. Los delitos pueden prescribir, pero la maldad no".

Los hermanos Rivera en ese cara a cara en 'Espejo Público'. pinit

Porque Isabel parece estar estirando los plazos para intentar no cumplir con la última voluntad de Paquirri. Y Fran tiene muy claro que, si esta lucha no llega a buen puerto, al menos deja claro que Isabel seguirá siendo tan retorcida toda la vida, al menos, para él. "Estamos en Navidad, si fuera por mi hermano Kiko seguro que cambiarían las cosas, pero vamos a ver", dejaba claro, para desmarcar a este de la actitud que su madre ha tenido durante todos estos años.