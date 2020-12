26 dic 2020

Kiko Matamoros está viviendo uno de los momentos más felices de su vida junto a la joven Marta López. La modelo que le habría robado el corazón al colaborador de 'Sálvame', podría convertirse ahora en su prometida tras las declaraciones que hizo este ayer. Tras haber puesto punto y final a la guerra con su exmujer, Makoke, Kiko le dedicaba unas palabras a la que es ahora el amor de su vida.

"Aunque este año va a ser diferente, nos tenemos el uno al otro, que es lo importante. Tú eres ahora mi familia", comenzaba diciendo Marta López en un bonito mensaje que le envió al colaborador al trabajo.

Él, emocionado, contestaba: "Ella significa mucho en mi vida, es una fuente de felicidad y de orgullo, me duele mucho cuando la critican. Es una mujer increíble, tiene un corazón enorme y además es guapísima". Sus compañeros, que no pudieron evitar preguntarle por posibles planes de boda, se quedaron perplejos cuando este dijo: "Hay muchas posibilidades, depende de cómo evolucione todo".

"Los dos años que llevo a su lado han sido un regalo tan grande... He sido tan feliz... Me levanto y me acuesto con ello y cuando me despierto y la veo al lado se me cae la baba", continuaba diciendo el colaborador, a lo que añadía: "Gracias por haberme hecho inmensamente feliz, espero por lo menos poder estar a la altura de lo que has hecho".