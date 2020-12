26 dic 2020

María Patiño se ha convertido en una de las colaboradoras de 'Sálvame' más seguidas y queridas del momento. La periodista, que se ha visto envuelta en difíciles y complicados asuntos tanto en el terreno personal como en el laboral, ha sorprendido a todos al arremeter sin piedad contra la hija de la que fuera su gran amiga, Terelu Campos.

Tras haber estado en el punto de mira por las numerosas polémicas a las que se ha tenido que enfrentar la familia Campos, María ha arremetido sin piedad contra la pequeña del clan, Alejandra Rubio." Vamos a ver. Cuando la he visto expresarse de que cuando sale del plató ya piensa en otra cosa me da la sensación de que no se toma esta profesión en serio", comenzaba diciendo la periodista.

A lo que muy seria añadía: "Hay gente que no es periodista que ha logrado hacer una profesión, como Kiko Hernández o Mila Ximénez, después de muchos años dando el callo y muchas horas trabajando delante de la cámara. Particularmente, creo que no se lo toma en serio".

Muy enfadada María acercaba posturas con Carmen Borrego, tía de la joven, de la que decía: "Quiero proteger a Carmen Borrego porque si alabamos la frescura de Alejandra Rubio, ¿por qué no vamos a alabar la frescura de Carmen Borrego que es mucho más incorrecta que Terelu?".