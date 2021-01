28 ene 2021

Cuando Sandra Barneda prometió que la tercera iba a ser la edición más intensa de La isla de las tentaciones, no nos mintió. Estamos enganchados a los cuernos confirmados de Marina y Lola por culpa de los vídeos filtrados a Twitter y TikTok necesitamos que el capítulo de esta noche a las 22.00 en Telecinco nos despeje el resto de dudas que nos corroen desde la gala del lunes. ¿Quién habrá sido la primera “pecadora”? ¿Descubrirá en este episodio Jesús que ha sido engañado o la luz se habrá encendido por otra chica? ¿Asistiremos al acercamiento de Lola a Carlos cuando quien le gustaba desde el primer momento era Simone? Y lo que es más importante, ¿quién va a ser el primero de los chicos en “caer” (porque según los nuevos vídeos filtrados sin el consentimiento de la productora aquí van a caer tanto ellas como ellos)? ¿Seguirán juntos Tom y Sandra?

¿Se enterará en este segundo programa de La isla de las tentaciones 3 Jesús de que Marina le ha sido infiel con Isaac? pinit

Duda número 1: ¿Son Marina y Jesús, definitivamente, los Tom y Melyssa de esta temporada?

Todo apunta a que sí, pero con una novedad: esta vez el que está enamoriscado perdido es el chico y la que va por libre es la chica. A Marina no le duelen prendas en confesar que su novio, “de bueno es tonto” y que está un poco harta de verle todo el día a su vera sentado en el sofá de casa de sus padres (que según ella le quieren más a él que a ella). De hecho su motivo para ir al programa es para ver si viéndole coquetear con otras se le remueve algo por dentro. Muy sano todo.

Jesús, por su parte, o no se ha enterado del mood de su novia o no se quiere enterar, porque no tiene pinta de que nadie le vaya a remover nada sino más bien que su novia le va a estrujar el corazón. Mientras él afirma que pone la mano en el fuego por Marina ante el resto de compañeros de villa (aunque su subconscient le avisa en sueños de que no debería), todo el planeta sabe que esa mano se va a chamuscar. Todo apunta que en breve, quizá en el programa de esta noche, tendremos un Jesús doliente y bañado en lágrimas que le valdrá a la pareja el ser nominados como los Tom y Meyssa de esta temporada.

Duda número 2. ¿Vamos a descubrir ya por qué llora Manuel cada dos por tres?

El novio de Lucía además de poner de los nervios a su novia declarando que es un golfo que ya le ha sido infiel en una ocasión decidió poner de los nervios a la audiencia llorando a todo llorar durante todo el primer programa. Somos fans de la vulnerabilidad masculina, pero lo de Manuel nos pilló por sorpresa.

Además esta semana el spoiler en forma de vídeo de Tik tok nos ha mostrado a un Miguel llorando en la hoguera al borde del desmayo (y una Lucía muy enfadada). ¿Sabremos por qué llora tanto esta noche? ¿Será porque sabe que pierde de vista a Lucía para siempre?

La otra infiel confirmada es Lola, ¡se enterará Carlos esta noche de que le han sido infiel? ¿Fue ella quién encendió la luz de las tentaciones? pinit

Duda número 3. ¿Por quién se encendió la dichosa lucecita?

Esperemos que en esto Telecinco se de más garbo que el que se dio en el primer programa para separar a las parejitas porque el momento de la separación se nos hizo eterno. El capítulo anterior nos dejó con la sirena suena que te suena y una idea: algo ha pasado en la casa de las chicas.

Por culpa de la filtración de los vídeos de Marina y Lola en Twitter y de todo lo que se ha volcado esta semana en Tik tok sabemos que al menos dos de las “novias” han sido infieles, pero nos puede la curiosidad: ¿cuántas más han caído en los brazos de algún pretendiente? Y lo mejor de todo: ¿será posible que este episodio acabe también con una luz encendida, pero en casa de las chicas?