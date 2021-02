18 feb 2021

La que se puede liar esta noche a las 10.00 en el nuevo capítulo de La isla de las tentaciones 3 puede ser muy gorda… o no. El programa de Telecinco está siendo un auténtico éxito de audiencia a golpe de spoilers, avances de imágenes morbosas de microsegundos y prometer mucho y dar poco.

Este mismo martes, sin ir más lejos, la cadena amiga nos prometió el oro y el moro en un nuevo programa a costa de las tribulaciones que están sufriendo Marina, Jesús, Lola, Diego y compañía. Una combinación de nuevas imágenes de los amantes despechados de la nueva edición combinada con los grandes clásicos de ayer, hoy y siempre, nuestros Tom y Melyssa incluidos. Pero el programa fue un bluf, aunque, eso sí, en los cuatro microsegundos de imágenes nuevas pudimos entrever por dónde va la narrativa del nuevo culebrón que se está gestando en La isla de las tentaciones 3: ¿es posible que viéramos a Lola en la cama con Carlos y alguien más?

Lo de Diego y Lola en La isla de las tentaciones 3 va a acabar mal. pinit

Que Lola no está bien ya lo vimos claro en el último capítulo emitido. A sus dudas sobre si no le había tocado el tentador más pesado de la edición se sumaba el dolor por el divorcio de su perro Horus y su arrepentimiento por lo que ha hecho hasta la fecha. Lo último que supimos de ella es el ataque de ansiedad que estuvo a punto de sufrir en la hoguera de las chicas. Lola va a ser la protagonista absoluta del programa de esta noche quiera o no.

De hecho, Lola es el gancho del avance que nos han traído hasta aquí. ¿Y qué hemos sabido de Lola en la última semana? Pues hemos visto a Lola diciendo que quiere a Diego, a Lola llorando porque Simone la agobia, a Lola discutiendo con Simone, a Lola en la cama con Carlos quitándose la ropa, a Lola abrazada a Tony en la piscina, ¿a Lola en la cama con Carlos y alguien más? Madre mía, Lola, despídete de Horus. ¿Habrá suficiente tiempo en el programa de esta noche para resolver tanto drama?