16 feb 2021

Todavía no nos hemos recuperado de ver la cara de Manuel cuando le dieron las pulseras que Lucía tiró a la hoguera en honor de sus infidelidades cuando Telecinco nos da una nueva sorpresa: esta noche a las 10.00 también habrá programa de La isla de las tentaciones 3. Al poco éxito que está teniendo la serie turca Love is in the air le debemos el placer de volver a ver pequeños retazos de lo que nos espera el jueves, que no nos olvidamos será el plato fuerte de la semana para los que estamos enganchados a este reality que es 100% salseo. ¿Con qué nos deleitará esta noche Telecinco en este nuevo formato que se ha inventado para ahondar aún más en las infidelidades de Marina e Isaac, Jesús ¿y Stefany? y Manuel con cualquiera?

Sospechamos que Lola va a ser la gran protagonista del porgrama del jueves de La isla de las tentaciones 3. pinit

Este nuevo programa de La isla de las tentaciones solo dura 45 minutos y promete condensar en él un análisis de los “mejores momentos” de las tres ediciones anteriores: infidelidades, grandes peleas, un top ten con los mejores besos... Y sí, mucho Christofer, mucho Tom Brusse y Melyssa mucha infidelidad junta: vamos, el resumen de los grandes hits del reality (¿volverá a arder Rosito?).

Pero en realidad tras la exhibición de testosterona que nos han venido mostrando en los últimos programa de La isla (para el recuerdo y la reflexión quedará Manuel, el hombre que estuvo con dos tentadoras en la misma noche, llamando guarra a Marina por irse a la cama a darse besitos con Isaac) lo que nos apetecería es que esta noche nos den una de arena tras tanta cal. ¿Cómo? ¿Quizá desentrañando uno de los spoilers de esta edición?

Simone, el tetantador de Lola que al final ya sabemos todos que no consigue l que busca. pinit

Nuestro favorito sigue siendo el de Lola, la mujer que llora más por su perro que por su novio, que sabemos vía vídeo filtrado que va a caer en los brazos de Carlos. Pero de momento Lola ha sido la protagonista de un tonteo salvaje con el italiano Simone sino que ha protagonizado la primera gran bronca entre las chicas al echarle en cara a Lucía que esta había rechazado un beso de Carlos con lo que ella había trabajado para juntarlos. ¿Nos explicará Sandra Barneda esta noche cómo se produce este extraño fenómeno de bilocación mental?

En el debate de ayer ya pudimos ver a Lola arrepentida de dejar que el italiano le regalara los oídos y preocupada por Diego (ya era hora). Y hasta en la cita le dijo al muchacho que frenara un poco, que ella necesitaba su espacio. Pero el italiano no parece dispuesto a dejar ni espacio, ni distancia social, ni nada, como si ni las palabras de Lola ni el coronavirus existieran. Por favor, Telecinco, si esta noche vais a dedicar 45 minutos a desentrañar las contradicciones del ser humano/participantes de este reality, ¿no merece un poco de atención y análisis lo que pasa por la cabeza de Lola?