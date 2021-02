25 feb 2021

No hace tanto que Carmen Janeiro era más conocida en todos los medios como Jesulina (imaginamos que para su disgusto). El mote que le pusieron los medios era una forma un tanto torticera de recordar a su víctima que su popularidad bebía de la fama de su hermano Jesulín de Ubrique y no de su propios méritos. Era la época en la que el clan de los Janeiro llenaban de contenido las páginas de la prensa rosa y los minutos de los programas del corazón y la entrada de la finca Ambiciones parecía un plató más de televisión.

Como Jesulina Carmen Janeiro intentó medrar en esta selva mediática por la que ya desfilaba su hermano torero intentando ser cantante, su ex cuñada Belén Esteban, su nueva cuñada e incluso su propia madre. Carmen Janeiro decidió que ella podía ser una más en el oficio de rascar minutos de televisión y consideró, equivocándose, que ese sería un buen medio para conseguir su fin: convertirse en modelo de fama internacional.

Lo único que consiguió de este periplo fue un apodo, retoques estéticos evidentes y una carrera de modelo que nunca despegó del todo por mucho que ella desfilara en Barcelona con un bikini de flores inspirado en Laetitia Casta. Lo que sí logró en cambio fue fortalecer su fama a base de apariciones en todo tipo de programas televisivos: lo mismo se la podía ver toreando, que presentando una sección de consejos de moda (sí, consejos vendo que para mí no tengo) en el programa de la Campos que hablando con tertulianos del corazón sobre lo mucho o poco que veía a su sobrina y sobre sí Belén Esteban tenía celos de ella y sus amigas. De todo aquel sarao hace ya casi 20 años y casi no queda recuerdo (démosle las gracias a que no existían las redes sociales).

Por qué desapareció Carmen Janeiro de la televisión

Ya sabemos que la vida es lo que nos pasa mientras hacemos planes y lo que le deparaba la vida a Carmen Janeiro fue un lavado de cara combinado con desaparición mediática auspiciado por un accidente doméstico. Una mala caída que le fracturó tres huesos del pie encadenó a Carmen Janeiro a una silla de ruedas durante dos meses y a sesiones interminables de fisioterapia y rehabilitación durante dos dolorosos años.

Adiós photocalls, entrevistas, pasarelas y programas de Canal Sur y bienvenida depresión. Por culpa de este accidente Carmen Janeiro desapareció de la vida pública, dejó de salir en la fotos y pudo recuperar, de nuevo su nombre y pseudo anonimato.

Pero no suframos por la joven que no pudo cumplir su sueño de desfilar con Dior porque gracias al amor y a la discreción actualmente Carmen Janeiro es la pareja de Luis Masaveu Herrero, uno de los cinco herederos de un imperio empresarial valorado en 2.000 millones de euros, o sea que no le va nada mal, de hecho la parejita está buscando villa en Portugal para abandonar su villa de Marbella y eso es, se mire por donde se mire, mejor que andar de plató en plató.