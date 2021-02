19 feb 2021

Compartir en google plus

Es, sin lugar a duda, el más discreto de sus hermanos. Mientras que Fran Rivera, Kiko Rivera y Julián Contreras han protagonizado tensos encuentros con la prensa y se han sentado en platós de televisión de crónica social, ya sea como entrevistados o como colaboradores, Cayetano Rivera se ha mantenido siempre en un discreto segundo plano. Una faena mediática que es merecedora de las dos orejas y el rabo porque su vida privada ha sido todo un festival de misterios e infidelidades que han sido aireados en las revistas del papel cuché.

Todo comenzó en 2001 cuando un tímido, y casi desconocido a nivel mediático, Cayetano Rivera entraba del brazo de su madre, Carmina Ordoñez, en la iglesia de San Pedro de Gijón para casarse con Blanca Romero. Un enlace que situaba al torero y a su flamante esposa en la portada de la revista Hola!, donde posaron sonrientes con Lucía, la hija de esta modelo asturiana que se negaba a arrojar luz sobre quién era el padre biológico de la pequeña. Un ‘salseo’, podríamos decir, que encantó a prensa y público y que alcanzó su punto álgido cuando Cayetano decidió dar sus apellidos a la niña.

Cayetano decidió darle sus apellidos a la hija de Blanca Romero. En la actualidad Lucía ha borrado todo el restroi del torero en sus redes. pinit

Sin embargo, tres años más tarde la pareja anunciaba su separación y Blanca Romero ofrecía una entrevista en exclusiva (de nuevo a la revista del saludo) en la que aseguraba que la decisión la había tomado ella. Tras esto, el torero calló, se limitó a sonreír amablemente y declinó hacer cualquier comentario cuando con el paso de los años, Lucía, su hija, lo acusaba de no tener contacto con ella. De nuevo, Cayetano movía inteligentemente su capote para lidiar tanto con los medios como con su propia familia. Aunque claro, de casta la viene al galgo. De hecho, hoy en día Lucía Rivera Romero, modelo e ‘influencer’, solo tiene palabras de agradecimiento para él. De hecho, cuando en 2015 Blanca Romero subió a Instagram una imagen junto al padre biológico de Lucía, Cayetano volvió a dar la callada por respuesta. A elegante y cauto, no le gana nadie.

Blanca Romero subia a sus redes una foto del padre biológico de su hija Lucía Rivera. pinit

Algo que demostró de nuevo en diciembre de 2019 cuando la revista Semana publicó, en portada y en exclusiva, imágenes de él en actitud cariñosa y divertida con una amiga que era identificada como Karelys Rodríguez. En ellas, ambos aparecían disfrutando de un viaje a Londres y aunque en un principio la joven no quiso hablar, después confesó que había estado manteniendo un romance intermitente con el torero durante seis años. No había que ser muy listo para saber que si Cayetano y Eva González se habían dado el ‘sí, quiero’ en 2015, el torero, seguramente, le había sido infiel.

Un escándalo que veía la luz en el que supuestamente debía de ser uno de los mejores momentos a nivel de pareja para Eva y Cayetano. Ambos disfrutaban de una envidiable estabilidad profesional y eran los orgullosos y felices padres de su primer hijo, Cayetano, nacido en marzo de 2018. Pero como era de esperar, tanto la presentadora de ‘La Voz’ como el torero hicieron de tripas corazón y no dijeron ni esta boca es mía sobre lo que, a todas luces, era el cotilleo del momento.

Y no debió de ser nada fácil porque Karelys aportó pruebas sobre su relación con el torero (una foto de ella en la finca El Recreo de San Cayetano, en Ronda, propiedad de Cayetano y Fran Rivera) y hasta se sentó en el plató de ‘Viva la vida’ (en septiembre de 2020, un año y medio después de pulbicarse las imágenes de ambos en Reino Unido) para decir que había estado “enamorada” y que había intentado romper la relación en varias ocasiones. Allí explicó que la relación había comenzado antes de que él empezase con Eva, pero que se había mantenido en el tiempo, solapándose así con la de la presentadora y el torero.

“Mi relación con Cayetano ha sido bastante intermitente. He sufrido mucho, aguanté por amor. Necesitaba acabar con todo eso, pero no podía. Cuando lo veía era un momento de felicidad pero al volver a casa me sentía destruida”, decía con la seguridad de que, seguramente, ni Eva ni Cayetano se pronunciasen al respecto. Y así fue. Ninguno ha querido entrar a desmentir ni confirmar una historia que parece explicarse por sí sola y que les ha perseguido durante más de un año. Paciencia, perseverancia y mucha mano izquierda es lo que este matrimonio ha demostrado a la hora de lavar en casa unos trapos sucios que han sido aireados públicamente.