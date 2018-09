26 sep 2018

Probablemente no se habían dado cuenta. Quizá solo quienes están cerca de la princesa Ana de Inglaterra se han dado cuenta de que es la única de su familia que no saluda con un apretón de manos en los actos oficiales. Y ha sido la propia princesa quien ha explicado el por qué de esa particularidad.

Lo ha hecho además ante las cámaras, durante la grabación del documental Queen of the world que está preparando la cadena HBO. Alega que no hace nada extraño. Solo sigue el antiguo protocolo de los Windsor. “Antes no se saludaba con la mano”, explicaba la princesa a las cámaras durante la grabación.

La razón para no hacerlo es que dice que nunca podrá dar la mano a todo el mundo. Así que no se la da a nadie. "En teoría es imposible darle la mano a todo el mundo, por lo que es preferible no empezar. Así que yo hago eso, pero me he dado cuenta de que otros, no", aseguraba.

Y así es, el resto de la familia ha decidido seguir los pasos de Isabel de Inglaterra, que fue quien cambió las normas en los años 70 para hacer que los miembros de la realeza británica se acercasen a los ciudadanos. “Antes tenían suerte si veían a uno de manera fugaz”, aseguraba Ana.

Más noticias sobre la familia real británica

- Meghan Markle y el príncipe Harry: se disparan los rumores de embarazo

- Zara Phillips desvela que sufrió un aborto

- ¿Por qué el mito de Lady Di sigue vivo 21 años después de su muerte?