Desde que se anunció su compromiso oficial, y más a partir del 19 de mayo, cuando celebraron su boda, Meghan Markle y el Príncipe Harry se han convertido en el centro de todas las miradas, robando incluso protagonismo a Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra. Pero aunque creas que lo sabes todo de la pareja 'royal' del momento, hay algunos detalles que te van a sorprender...

El bochornoso detalle del look de boda del Príncipe Harry (que no viste)

No, en este caso no hablamos de la boda de Meghan y Harry el 19 de mayo, sino del enlace del amigo del príncipe al que los Duques de Sussex acudieron el pasado 4 de agosto. Todos nos fijamos en el impecable look de invitada de Meghan Markle y no caímos en un tremendo detalle: el príncipe Harry llevaba un (gran) agujero en los zapatos.

El fin de semana pasado los duques de Sussex asistieron a la boda de un amigo. Tanto el príncipe Harry como Meghan Markle lucieron muy elegantes, pero los internautas se dieron cuenta de un pequeño detalle: el zapato del príncipe tenía un agujero.

Aunque seguro que alguien te ha comentado este 'descuido' de Meghan Markle

Porque sí, el Príncipe Harry llevaba los zapatos agujereados (quizá son los más cómodos que tiene y quería darlo todo en la boda de su mejor amigo) y nadie dice nada, pero a Meghan Markle se le ve un poquito el sujetador de encaje (monísimo, por cierto) por el escote de la blusa... ¡y para qué queremos más!

¿Hay un mensaje feminista en los looks de Meghan Markle?

Que Meghan Markle es una "orgullosa feminista", como ella misma se define, es un hecho, como la propia Duquesa de Sussex demostró en su boda el pasado 19 de mayo. Sin embargo, la ex actriz podría estar mandando mensajes de emponderamiento a través de sus looks y no nos habíamos dado cuenta.

Según relata la experta en moda Karine Laudort en el Daily Mail, Meghan apuesta siempre por prendas con bolsillos como una manera de "rebelarse contra el 'establishment'", ya que "las mujeres estamos obligadas a llevar bolso y los hombres, en cambio, guardan sus cosas mucho más a mano en sus bolsillos". ¿Será cierto?

Ahora puedes ser la nueva vecina de Meghan y Harry

Bueno, puedes... si tienes entre dos y treinta millones de euros para comprarte una de las lujosas casas de Park Modern, el impresionante complejo de viviendas que se está construyendo a escasos metros del Palacio de Kensington, donde viven Meghan y Harry.

