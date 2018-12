26 dic 2018

La Familia Real británica ha asistido a la tradicional misa de Navidad, y gracias a esta reunión, hemos podido tener el duelo de estilo más invernal entre Kate Middleton y Meghan Markle. Con el abrigo como protagonista, la Duquesa de Cambridge y la Duquesa de Sussex han derrochado elegancia con dos looks muy similares... pero a la vez muy diferentes.

Kate Middleton ha apostado por el rojo, el color más navideño de todos, en un 'total look' en el que su abrigo-vestido de Catherine Walker ha sido el absoluto protagonista. De silueta 'lady, entallado en la cintura, con doble botonadura y cuello de terciopelo en un carmesí algo más subido de tono, la Duquesa de Cambridge lo ha coordinado con sus complementos, todos en ante: salones de Gianvito Rossi, clutch de Mulberry y tocado de Jane Taylor.

En contraste con el colorido look de Kate Middleton, Meghan Markle ha apostado por el minimalismo más absoluto pintado en azul oscuro casi negro y firmado por Victoria Beckham. La diseñadora británica del momento es la artífice no solo del abrigo y el vestido de la Duquesa de Sussex: también de las botas y el original minibolso de la esposa del Príncipe Harry, que acudía por segundo año (el primero como miembro oficial de la Familia Real británica) a este oficio navideño. Meghan ha rematado su look premamá con un original tocado de plumas a conjunto de Awon Golding.

Rojo o azul. Kate Middleton o Meghan Markle. ¿Qué duquesa ha ganado este duelo de estilo navideño?

