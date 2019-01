11 ene 2019

Diana Spencer se convirtió en Diana de Gales en 1981. Su historia con Carlos de Inglaterra tenía todos los ingredientes para ser un cuento de hadas, con su joven y bella plebeya enamorada del Príncipe, la magia de palacio, la pompa y el boato de la corte, un vestido de novia inolvidable, una boda histórica... y también con sus brujas. Sí, dos a falta de una, porque Isabel II nunca la vio como una digna sucesor a en el trono, y Camila Parker siempre fue la única reina del corazón de Carlos.

Estos dos personajes son, de hecho, los culpables de que la que consideramos la primera 'it girl' británica nunca vistiera de una de las firmas de moda más icónicas después de su mediático divorcio con el eterno heredero al trono. Como lo leen: Lady Di se negaba a llevar ropa o complementos de Chanel por culpa de Carlos y Camila.

Lady Di, cuando todavía se ponía este maravilloso traje de Chanel pinit

Así lo ha confesado Jayson Brunsdon en una entrevista para la edición australiana de Harper's Bazaar. Al parecer, el diseñador y estilista estaba preparando el look que llevaría la Princesa durante un evento solidario en Australia en 1996, y le propuso calzarse unos zapatos de Chanel que quedaban a las mil maravillas con el conjunto de Versace (Lady Di fue íntima amiga del malogrado Gianni) que habían elegido para la ocasión. Y la que fuera 'reina de corazones' se negó en rotundo.

Lady Di durante su visita a Australia en 1996 pinit

"No, no puedo llevar la doble C enlazada", le replicó Lady Di ante su propuesta de estilo. Pero lo que más llama la atención, aún hoy, es la razón que Diana dio a Brunsdon cuando le preguntó el motivo: en la icónica doble C de Coco Chanel, ella lo que veía era una traición imperdonable. "Es Camilla y Carlos", sentenció.

También te interesa...

- ¿Por qué el mito de Lady Di sigue vivo 21 años después de su muerte?

- El día que Kate Middleton se vistió de Lady Di para su duelo de estilo con Máxima de Holanda

- Parecidos y diferencias entre Kate Middleton y Lady Di