16 ene 2019

Hace solo unos días descubríamos que Meghan Markle es la 'royal' que más se gasta en ropa de Europa y que, además, esta cantidad es más de 10 veces mayor que la de nuestra Letizia. Sin embargo, en su última aparición pública durante una visita a Mayhew, un refugio para animales, hemos podido ver cómo la Duquesa de Sussex copiaba uno de los trucos de estilo que mejor le funcionan a nuestra Reina: combinar 'low cost' con marcas de lujo.

Meghan Markle, amante de las grandes marcas como Givenchy, Oscar de la Renta o Stella McCartney, es de las que no duda en ponerse un look de más de 5.000 euros para una jornada de trabajo. Por eso, que en esta ocasión se haya decantado por un sencillo vestido de lana de la línea premamá de H&M y que no llega a los 30 euros (y eso que no está de rebajas), nos hace pensar que quizá esté imitando el estilo 'cheap&chic' de nuestra Reina, a la que es habitual verla con ropa de Zara o Mango.

El vestido premamá de Meghan Markle cuesta 29.99 euros en H&M. pinit DR

Eso sí, Meghan Markle, como hace Letizia con complementos de Hugo Boss, Loewe, Nina Ricci o Carolina Herrera, ha añadido un toque 'deluxe' a su look al combinarlo con un abrigo de paño en color beige de Emporio Armani , el inconfundible 'tote' Falabella reversible de Stella McCartney, y unos salones destalonados de Stuart Weitzmann.

